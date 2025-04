3 Compétences clés pour la petite enfance en 2025

La communication entre professionnels :

Dans l’univers de la petite enfance, les relations humaines sont au cœur du dispositif. En 2025, les valeurs de l’intelligence émotionnelle et de la communication soutenante et bienveillante sont mises en avant.

Les actions éducatives, bien plus que l’intention, doivent prendre en compte les compétences sociales, d’écoute, d’empathie, et la gestion des émotions, pour construire un espace sécurisant pour les jeunes enfants.

La pédagogique et formation :

Se former aux métiers de la santé et du social dans le secteur de la petite enfance prend de plus en plus en compte le sommeil, donné fondamental du développement et du bien-être de l’enfant. Le sommeil permet de vivre, de se développer et de bien être.

Connaître le fonctionnement du sommeil, apprendre à identifier les troubles du sommeil afin de proposer des solutions adaptées, maîtriser les rythmes chronobiologiques, le fonctionnement du sommeil, avec les heures légales de sommeil, sont devenus des compétences incontournables dans le quotidien des professionnels de la santé, de la petite enfance, de l’éducation, des sciences humaines, du sport, du monde culturel, etc.

Une façon d’enseigner adaptée permet de mettre en place des rituels apaisants, de favoriser un environnement propice au repos et d’éviter les troubles du sommeil qui sont sources d’ennui ou de mauvaise humeur pour les petits ou les apprentissages des enfants.

Les professionnels sont en mesure d’agir pour le bien-être des plus petits et de mieux contribuer ainsi à leur qualité de vie et à chaque petite brique de leur développement.

Hygiène et sécurité au sein des EAJE :

Assurer l’hygiène et la sécurité des jeunes enfants dans le cadre des structures d’accueil fait l’objet d’un souci essentiel.

Les exigences en matière de prévention des risques et de conformité aux normes sanitaires sont renforcées en 2025 afin de garantir un environnement sain et sécurisé.

Les professionnels du monde de la petite enfance doivent connaître et mettre en œuvre les protocoles d’urgence, la gestion des premiers secours et les mesures préventives destinées à préserver les enfants des accidentsdomestiques tout autant que ceux de la collectivité.

L’appropriation des gestes barrières, de l’hygiène des mains et de la désinfection des lieux de vie est essentielle pour enrayer la diffusion des infections.

D’autre part, l’éducation à l’hygiène fait bien sûr partie des préoccupations dans l’accompagnement des jeunes enfants. Le travail pour développer la bonne pratique, comme celle du lavage des mains et le soin, favorisel’autonomie et la confiance en soi.

