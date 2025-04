Alexandre Pitchouchkine, le tueur à l’échiquier : 11 meurtres de plus à ajouter à ses 48 victimes déjà avouées ?

Jusqu’où ira le tueur à l’échiquier ?

Alexandre Pitchouchkine, surnommé “le tueur à l’échiquier”, est-il responsable de 11 meurtres de plus, en plus des 48 pour lesquels il a déjà été condamné ? C’est la question glaçante que les autorités russes se posent aujourd’hui.

Quand j’ai entendu cette information pour la première fois, je me suis arrêté net. J’avais déjà lu sur lui, ce tueur obsédé par l’idée de tuer autant de personnes qu’il y a de cases sur un échiquier, soit 64… mais je pensais que l’histoire s’était arrêtée là.

Et pourtant, la réalité semble bien plus inquiétante.

Profil d’Alexandre Pitchouchkine

Élément Détail Surnom Le tueur à l’échiquier Nationalité Russe Âge actuel 50 ans Crimes reconnus 48 meurtres Meurtres revendiqués 63 au total (dont 11 potentiellement nouveaux) Période des crimes 1992 à 2006 Cible des victimes Personnes vulnérables (SDF, personnes âgées, alcooliques) Peine Prison à perpétuité Lieu de détention Prison Polar Owl, Arctique russe

Qui est Alexandre Pitchouchkine ?

Je vous résume simplement : Pitchouchkine est un tueur en série russe, né en 1974, reconnu coupable en 2007 d’avoir assassiné 48 personnes. Il a également tenté de tuer 3 autres victimes.

Son mode opératoire ? Viser les plus vulnérables : des sans-abris, des retraités isolés ou des personnes en situation de détresse. Il les attirait avec de l’alcool, les faisait boire… avant de les tuer sauvagement, parfois en les jetant dans les égouts.

À l’époque, son procès avait glacé tout le pays. Mais là, c’est une nouvelle vague de frissons qui revient : l’homme affirme être prêt à reconnaître 11 autres meurtres. Si cela se confirme, il aurait atteint 59 victimes au total.

Un objectif morbide : 64 meurtres comme un plateau d’échecs

Oui, vous avez bien lu. Pitchouchkine voyait ses meurtres comme un jeu d’échecs. Lors de son interrogatoire, il aurait déclaré vouloir « compléter son échiquier », soit tuer 64 personnes.

Ce n’est pas un hasard s’il est appelé “le tueur à l’échiquier” :

Chaque meurtre était pour lui une “case remplie”

Il disait vouloir « remplir toutes les cases avant de mourir »

Je me souviens m’être dit à l’époque : ce type a littéralement transformé le meurtre en projet de vie…

Pourquoi ces nouveaux aveux maintenant ?

C’est une question que je me pose encore. Pourquoi, après tant d’années de silence, Pitchouchkine reparle aujourd’hui ?

Plusieurs hypothèses circulent :

Il cherche peut-être à attirer l’attention

Il pourrait espérer négocier des conditions de détention plus souples , même si c’est peu probable

, même si c’est peu probable Ou alors, tout simplement, son besoin de reconnaissance ne s’éteint jamais

Il faut aussi noter qu’il est détenu dans l’une des prisons les plus isolées du monde : la Polar Owl, située dans l’Arctique. Un lieu froid, coupé du monde, où même le temps semble figé.

Ce que ça change pour les familles des victimes

C’est ce qui me touche le plus dans cette histoire. Chaque nouvelle révélation, chaque possible aveu, c’est une plaie qui se rouvre pour les familles.

Imaginez une seconde : vous avez perdu un proche, vous pensez que justice a été faite… et puis on vous apprend qu’il pourrait s’agir d’une nouvelle victime du même monstre.

Et encore pire : certaines familles ne savent même pas encore que leur proche a été ciblé par ce tueur.

Un classement macabre des tueurs en série russes

Si ces 11 nouveaux crimes sont confirmés, Pitchouchkine deviendrait officiellement le 2e tueur en série le plus meurtrier de Russie, juste derrière :

Rang Tueur Nombre de victimes 1 Mikhaïl Popkov (ex-policier) 78 meurtres 2 Alexandre Pitchouchkine 59 meurtres (potentiellement) 3 Andreï Tchikatilo 52 meurtres

Ce qu’il faut retenir

J’écris ce texte non pas pour faire peur, mais pour comprendre ce que ces affaires révèlent sur la société, la justice, et les failles du système. Un tueur comme Pitchouchkine ne naît pas du jour au lendemain.

Et pourtant, pendant plus de 14 ans, il a tué en toute discrétion. C’est ça qui me choque le plus. Il évoluait dans la région de Moscou, sans être inquiété.

Une obsession qui dépasse l’entendement

Alexandre Pitchouchkine, le tueur à l’échiquier, pourrait bien avoir 11 meurtres supplémentaires à ajouter à ses 48 victimes déjà avouées. S’il dit vrai, son rêve macabre de compléter son échiquier est presque accompli.

Ce genre d’affaire me pousse à réfléchir, et peut-être vous aussi, à la fragilité de certaines vies, à l’invisibilité des victimes oubliées… et à l’importance de ne jamais sous-estimer les signaux faibles.