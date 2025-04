Assassinat islamophobe de Grande-Combe : l’horreur dans une mosquée, le tueur toujours en cavale

Comment un acte aussi abominable peut-il encore survenir dans un lieu de paix comme une mosquée ? Que s’est-il vraiment passé à la Grande-Combe et pourquoi le meurtrier court-il toujours ?

Ces questions me hantent depuis que j’ai appris l’assassinat islamophobe survenu dans cette petite commune du Gard. L’émotion est immense, la colère aussi.

Infographie : Chronologie des faits

Date Événement 25 avril 2025 Meurtre d’un fidèle à la mosquée Khadidja 26 avril 2025 Identification du suspect « Olivier H. » 27 avril 2025 Suspect toujours en fuite, enquête en cours

Un drame d’une extrême violence

Vendredi matin, dans la mosquée de la Grande-Combe, tout a basculé. Un jeune homme d’origine malienne, habitué des lieux, a été attaqué par un inconnu. Pas un simple accrochage, mais un meurtre glaçant : près de 50 coups de couteau.

Comme beaucoup d’entre vous, je me suis demandé : pourquoi cet endroit de prière a-t-il été la scène d’une telle horreur ? Et surtout, comment cet acte a-t-il pu être prémédité, alors que l’agresseur, inconnu des fidèles, ne fréquentait même pas la mosquée ?

Le profil du suspect

Le principal suspect, identifié grâce aux caméras de surveillance, est un Français d’une vingtaine d’années, issu d’une famille bosnienne. Je trouve terrifiant qu’un jeune homme, sans casier judiciaire, ait pu nourrir une telle haine.

Quelques éléments clés :

Nom d’usage : « Olivier H. »

: « Olivier H. » Âge : environ 20 ans

: environ 20 ans Origine : Famille bosnienne

: Famille bosnienne Confession : Non musulmane

: Non musulmane Comportement : Manifestement dérangé, avec une volonté de récidive selon ses propos filmés.

Ce qui me frappe, c’est la violence assumée de son geste : il a filmé sa victime agonisante tout en insultant Allah. À ce stade, difficile de ne pas penser à un crime motivé par la haine religieuse.

Un acte islamophobe revendiqué

En filmant la scène et en diffusant la vidéo, le meurtrier a explicitement montré son mépris religieux. Ses mots, « Ton Allah de merde », résonnent encore dans les médias et les esprits. François Bayrou a dénoncé une « ignominie islamophobe », et je partage totalement cette indignation.

Parfois, en lisant ce genre d’information, je me sens tellement impuissant. Cela me rappelle une discussion récente avec un ami croyant : il me disait combien aller prier peut désormais devenir un acte de courage dans un climat tendu.

Où en est l’enquête ?

Les autorités sont sur le qui-vive :

Recherche active du suspect

du suspect Mobilisation renforcée des gendarmes et des unités spéciales

des gendarmes et des unités spéciales Enquête ouverte pour meurtre , avec la piste islamophobe sérieusement envisagée

, avec la piste islamophobe sérieusement envisagée Surveillance renforcée des lieux de culte dans la région

Même si pour l’instant le parquet national antiterroriste n’a pas été saisi, la SDAT (Sous-Direction Anti-Terroriste) observe de près l’affaire. Il est urgent que ce suspect soit arrêté, d’autant qu’il a exprimé son envie de recommencer.

Une communauté sous le choc

La mosquée Khadidja, petite mais chaleureuse, a perdu l’un de ses piliers. Le jeune homme tué, connu de tous, avait trouvé en ce lieu un second foyer après son arrivée du Mali. Sa mort laisse un vide béant.

Personnellement, je pense à toutes les familles de croyants qui, après ce drame, regardent désormais par-dessus leur épaule avant d’entrer dans un lieu de prière. Ce n’est pas normal. Ce n’est pas acceptable.

Ce qu’il faut retenir

Avant de finir ce café imaginaire que je partage avec vous à travers cet article, voici ce que je retiens :

Un crime d’une violence inouïe , ciblant un fidèle dans son lieu de prière.

, ciblant un fidèle dans son lieu de prière. Un suspect identifié , jeune, mais en fuite et toujours dangereux.

, jeune, mais en fuite et toujours dangereux. Une enquête complexe, où la piste islamophobe semble prépondérante.

Je vous encourage à rester attentifs aux actualités et à soutenir nos concitoyens frappés par cette tragédie. Parce que l’assassinat islamophobe de Grande-Combe et le fait que le suspect soit toujours en fuite nous concernent tous.