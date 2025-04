Fermetures de magasins Intermarché et GiFi : un millier d’emplois en jeu

Une vague d’inquiétude pour les salariés

Que se passe-t-il pour les enseignes Intermarché et GiFi ? En ce début d’avril 2025, ces deux géants de la grande distribution font face à des difficultés majeures, entraînant la fermeture de plusieurs magasins. Conséquence directe : près d’un millier d’emplois sont en jeu. Mais comment en est-on arrivé là ? Et surtout, quelles sont les alternatives pour les employés concernés ?

Un constat alarmant : des magasins en difficulté

Chez Intermarché, sur les 294 magasins rachetés à Casino en 2023, 30 d’entre eux sont aujourd’hui menacés. La raison ? Des chiffres de ventes trop faibles, des loyers élevés et une attractivité qui n’a pas su être relancée. Certains magasins ont perdu leurs clients au profit d’enseignes concurrentes, et malgré des efforts de redressement, les pertes restent trop importantes.

Du côté de GiFi, la situation n’est pas plus brillante. L’enseigne spécialisée dans les articles de bazar prévoit la fermeture de 11 magasins et une réduction de 5 % de ses effectifs. Le groupe, qui emploie environ 6 000 personnes en France, doit faire face à des pertes financières depuis deux ans.

Enseigne Nombre de magasins concernés Emplois menacés Intermarché 30 680 GiFi 11 300 Total 41 980

Pourquoi ces fermetures ?

Les raisons sont multiples :

Des magasins en perte de vitesse : certains points de vente souffrent d’un manque de fréquentation chronique.

: certains points de vente souffrent d’un manque de fréquentation chronique. Des coûts trop élevés : loyers, charges et investissements nécessaires sont trop lourds à supporter.

: loyers, charges et investissements nécessaires sont trop lourds à supporter. Une concurrence féroce : avec des prix parfois jugés trop élevés, les clients se tournent vers d’autres enseignes comme Lidl, Carrefour ou Action.

: avec des prix parfois jugés trop élevés, les clients se tournent vers d’autres enseignes comme Lidl, Carrefour ou Action. Des stratégies commerciales inadaptées : dans certains cas, la politique tarifaire ou l’aménagement des magasins n’ont pas su répondre aux attentes des consommateurs.

Des salariés inquiets mais des pistes de reclassement

Évidemment, l’impact humain est considérable. Que vont devenir les salariés concernés ? Chez Intermarché, des offres de reclassement au sein du groupement sont à l’étude. L’enseigne espère pouvoir repositionner une partie des employés dans d’autres magasins.

Chez GiFi, la situation est plus complexe. Avec une suppression nette de 300 postes, les perspectives sont plus limitées. Un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été annoncé, mais les syndicats restent vigilants sur les conditions des départs et les possibilités de reconversion.

Quelles leçons en tirer ?

Ces fermetures rappellent à quel point le secteur de la grande distribution est en constante mutation. L’essor du commerce en ligne, l’évolution des attentes des consommateurs et la nécessité d’adapter les modèles économiques sont des défis permanents.

Pour les salariés et les clients, la situation est préoccupante, mais elle montre aussi l’importance d’une adaptation rapide aux nouvelles réalités du marché. Pour ces enseignes, se réinventer est désormais une nécessité.

