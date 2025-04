Katy Perry dans l’espace avec Blue Origin de Jeff Bezos : Comment suivre le décollage ?

Katy Perry décolle à 15h30 heure de Paris, visible en direct sur les comptes Blue Origine de X et Youtube.

Et si votre idole s’envolait vraiment dans l’espace ?

Quand j’ai appris que Katy Perry part dans l’espace avec Blue Origin, je me suis posé plein de questions. Est-ce un coup de pub ? Est-ce vraiment sécurisé ? Et surtout : à quoi bon aller si haut, juste pour quelques minutes en apesanteur ? Puis, j’ai creusé, et je me suis laissée embarquer dans cette aventure qui, au fond, en dit long sur notre époque.

Qui sont les passagères de la mission NS-31

Nom Profession Fait marquant Katy Perry Chanteuse pop 143 millions d’albums vendus Lauren Sánchez Journaliste & pilote Compagne de Jeff Bezos Gayle King Animatrice TV Star de CBS et Oprah Daily Aisha Bowe Ingénieure aérospatiale Ancienne de la NASA Amanda Nguyen Scientifique & militante Nommée au prix Nobel de la paix Kerianne Flynn Productrice de cinéma Films engagés et indépendants

Le vol en chiffres clés

Durée du vol : 10 à 11 minutes

: 10 à 11 minutes Altitude atteinte : 100 km (ligne de Karman)

: 100 km (ligne de Karman) Lieu de décollage : Texas, USA

: Texas, USA Type de mission : 100 % féminine

: 100 % féminine Nom de la fusée : New Shepard

: New Shepard Diffusion en direct : Site web, YouTube et X de Blue Origin

Un rêve d’enfant devenu réalité

Franchement, je ne suis pas fan de tout ce qui est « people dans l’espace ». Mais là, j’ai été touchée. Katy Perry ne fait pas ce voyage pour elle seule. Elle l’a dit elle-même : c’est pour sa fille Daisy. Elle veut qu’elle voie que rien n’est hors de portée. « Maman est allée dans l’espace », ce sont ses mots. Et j’imagine déjà les yeux de Daisy, écarquillés devant la fusée.

Moi aussi, je suis maman. Et si un jour ma fille me voyait dépasser mes propres limites, même symboliques, je pense qu’elle en tirerait de la force. Voilà ce que m’a inspiré Katy.

Une mission qui dépasse la simple performance

Il ne s’agit pas juste d’un vol touristique. Ce vol suborbital 100 % féminin – le tout premier de l’histoire – envoie un message puissant. Le fait de réunir six femmes influentes et engagées dans une même capsule, c’est plus qu’une coïncidence. C’est un symbole.

Pourquoi c’est important ?

Pour la représentation des femmes dans l’aérospatial

Pour inspirer les jeunes filles à viser haut

Pour montrer que le rêve est aussi une affaire de courage collectif

Une aventure médiatique… mais aussi très technique

Blue Origin, l’entreprise de Jeff Bezos, n’en est pas à son coup d’essai. La fusée New Shepard a déjà emmené 52 personnes dans l’espace, dont l’acteur William Shatner (le capitaine Kirk dans Star Trek). Le vol est court, certes, mais intense. On parle d’un aller-retour express à plus de 100 kilomètres d’altitude.

Voici comment ça se passe :

La fusée décolle à la verticale

La capsule se détache en vol

Elle franchit la ligne de Karman

Les passagères flottent en apesanteur

Elle retombe sur Terre, freinée par des parachutes

C’est un ballet millimétré, entièrement automatisé. La retransmission est prévue en direct ce lundi 14 avril à 15h30 (heure de Paris).

Ce que ce vol raconte de notre monde

Au fond, ce vol, c’est aussi une nouvelle façon de faire parler de l’espace. Autrefois réservé aux astronautes rigides et aux missions militaires, il devient émotionnel, symbolique, et accessible – enfin, façon de parler, car le prix du billet reste confidentiel.

Je me dis que ce genre d’événement peut marquer l’imaginaire collectif. On ne retient pas toujours les données scientifiques, mais on se souvient que « Katy Perry a volé avec cinq autres femmes pour inspirer la prochaine génération ».

Un voyage rapide, mais un message durable

Je suis toujours un peu sceptique face aux grandes annonces. Mais là, difficile de ne pas y voir un tournant. Une chanteuse pop, une militante, une journaliste, une ingénieure, une productrice… six femmes, six trajectoires, une seule capsule.

Ce lundi, quand Katy Perry partira dans l’espace avec Blue Origin, je serai là, devant mon écran. Non pas pour voir une star flotter en apesanteur, mais pour rêver un peu avec elle.

Et peut-être, qui sait, pour montrer à ma fille que l’espace, ce n’est pas que pour les héros de films.

