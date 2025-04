La fille de François Bayrou disculpe son père et révèle son calvaire à Bétharram

Révélations choquantes sur une institution à l’ombre des Pyrénées

En tant que journaliste suivant cette affaire depuis ses débuts, j’ai été particulièrement marqué par les récentes déclarations d’Hélène Perlant. La fille du Premier ministre François Bayrou vient de lever le voile sur un passé douloureux qui éclaire d’un jour nouveau le scandale de Bétharram, tout en disculpant son père des accusations portées contre lui.

Un témoignage poignant qui brise trois décennies de silence

Que se passe-t-il quand la victime est la fille d’une personnalité politique influente? Cette question résonne aujourd’hui alors qu’Hélène Perlant, 53 ans, a choisi de partager son expérience traumatisante dans un entretien accordé à Paris Match et dans le livre « Le Silence de Bétharram » d’Alain Esquerre.

« L’abbé Lartiguet m’avait à l’œil: ‘Toi, la fille Bayrou, insolente comme ton père!' », raconte-t-elle, avant de décrire une agression d’une violence inouïe. Lors d’un camp d’été organisé par la congrégation, ce religieux pesant environ 120 kilos l’a saisie par les cheveux, traînée au sol et rouée de coups de poing et de pied, principalement au niveau du ventre. Une expérience si traumatisante qu’elle s’est urinée dessus et est restée prostrée toute la nuit dans son duvet.

Le système Bétharram: un mécanisme de contrôle et de silence

Caractéristiques du « système Bétharram » Conséquences sur les victimes Violence publique comme outil d’intimidation Terreur collective et impossibilité de parler Structure hiérarchique rigide Sentiment d’impuissance face à l’autorité Isolement des victimes Absence de soutien et doute de soi Intimidation des familles Rupture des liens de confiance

Hélène Perlant ne mâche pas ses mots pour qualifier l’établissement qu’elle a fréquenté dans les années 1980: « Bétharram était organisé comme une secte ou un régime totalitaire exerçant une pression psychologique sur les élèves et les enseignants pour qu’ils se taisent. »

Pourquoi un tel silence, même envers son père?

Je me suis souvent demandé, en couvrant cette affaire, comment de tels sévices pouvaient rester cachés aussi longtemps. Le témoignage d’Hélène Perlant offre une explication saisissante de ces mécanismes de silence.

« En fait, ce moment-là m’a fait revivre avec effroi mon propre passage à tabac« , explique-t-elle à propos d’une agression dont elle a été témoin et qui fait aujourd’hui l’objet d’une plainte contre son père pour non-dénonciation.

Elle affirme catégoriquement: « Je suis restée trente ans dans le silence. En dehors de ça, pas une allusion, à personne. » Et concernant François Bayrou: « Il ne sait pas que je suis victime et il ne sait pas que je vais témoigner comme victime. »

Un père tenu dans l’ignorance jusqu’au dernier moment

Selon les informations recueillies, François Bayrou n’a appris l’agression subie par sa fille que le 22 avril 2025, jour même de la publication de l’interview. C’est par un appel téléphonique à la mi-journée qu’Hélène Perlant a prévenu son père des révélations à venir dans Paris Match.

Cette chronologie est cruciale car elle confirme ce que la fille du Premier ministre explique dans son témoignage: « Mon père, j’ai peut-être voulu le protéger, inconsciemment, je pense, des coups politiques qu’il se prenait localement. »

Le déni collectif plutôt que la dissimulation délibérée

Pour Hélène Perlant, la vraie question n’est pas celle d’une dissimulation volontaire mais d’un déni généralisé: « Vous imaginez: 80-100 gamins dans une salle, et aucun ne parle? »

Elle précise sa pensée: « Évidemment, on peut penser qu’il a eu toutes les infos. Mais lui, comme les autres parents, était très, très intriqué politiquement, localement. […] Plus on est intriqué, moins on voit, moins on comprend. Et plus il y a de témoins, moins ça parle. »

Un scandale qui continue de s’étendre

Le 14 mai prochain, François Bayrou sera entendu par la commission d’enquête parlementaire sur le scandale de Bétharram. Deux cents anciens élèves de l’établissement ont dénoncé des agressions physiques et sexuelles.

Je constate que cette affaire révèle un système institutionnel pervers où la violence était utilisée comme moyen de contrôle et où le silence était imposé aux victimes. Le témoignage d’Hélène Perlant est d’autant plus poignant qu’il vient d’une femme qui a attendu trois décennies pour parler, même à son propre père.

Face à ce scandale, le collectif des victimes fondé par Alain Esquerre continue son combat pour que la vérité éclate. Car comme le souligne Hélène Perlant, leur démarche n’est pas d’exposer leurs stigmates mais d’expliquer comment fonctionnait ce système où la fille de François Bayrou a été victime de violences à Bétharram, tout en gardant le silence pendant trente ans.