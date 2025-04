Mort du petit Émile : un youtubeur auditionné dans l’enquête qui intrigue la France

L’affaire qui continue de mystifier les enquêteurs

Dans l’affaire tragique de la mort du petit Émile Soleil, un youtubeur connu sous le pseudonyme « Il neigeait » a été interrogé par les autorités. Cette audition s’inscrit dans le cadre des nombreuses démarches menées par les enquêteurs pour élucider ce mystère qui captive la France depuis près de deux ans.

État des lieux de l’enquête en chiffres

Je suis constamment surpris par l’ampleur des moyens déployés dans cette affaire. Pour vous donner une meilleure perspective, voici un tableau récapitulatif des actions entreprises par les enquêteurs :

Type d’action Nombre Signalements reçus 3 141 Auditions de témoins 287 Véhicules analysés 27 Perquisitions judiciaires 50 Perquisitions numériques 30 Véhicules détectés aux environs 426 000 Surface ratissée 285 hectares Données de communication épluchées 55 millions Personnes placées en garde à vue 4

Ces données impressionnantes ont été dévoilées lors d’une conférence de presse tenue le 27 mars 2025 par Jean-Luc Blanchon, procureur de la République d’Aix-en-Provence. À cette occasion, l’hypothèse de l’intervention d’un tiers dans cette affaire a été officiellement formulée.

Le youtubeur « Il neigeait » et son témoignage

Pourquoi ce créateur de contenu a-t-il attiré l’attention des enquêteurs? Habitant du Vernet, cet homme dans la quarantaine avait publié plusieurs vidéos sur le Haut-Vernet avant même la disparition du petit garçon. Ces publications ont éveillé la curiosité des internautes, au point que certains ont contacté les autorités locales.

« Certains ont appelé les gendarmes et la mairie pour se plaindre », a confié le youtubeur au magazine Le Nouveau Détective, qui a recueilli son témoignage.

Une confusion d’identité troublante

L’audition de ce témoin a eu lieu au printemps 2024, soit environ neuf mois après la disparition d’Émile. Ce qui rend cette situation particulièrement complexe, c’est la création d’un compte Facebook usurpant son pseudonyme.

Le youtubeur a expliqué la situation en ces termes : « Un internaute que je ne connaissais pas s’est amusé à créer un compte Facebook pour parler d’Émile qu’il a appelé ‘il neigeait’. »

Ce compte frauduleux a ensuite accusé un jeune agriculteur local, allant jusqu’à publier son nom et sa photo. La mère de l’agriculteur a déposé plainte, ce qui a conduit à l’audition du youtubeur pendant une heure et demie.

L’enquête se resserre autour de 17 suspects

Selon des informations récentes, les enquêteurs concentreraient désormais leurs efforts sur un groupe de 17 personnes, toutes présentes au Haut-Vernet le jour de la disparition du petit Émile en juillet 2023. Ces individus ont tous été:

Auditionnés par les forces de l’ordre

Soumis à des perquisitions de leur domicile

Convoqués pour participer à une mise en situation

Un détail troublant mérite d’être souligné : ces personnes ont été informées de cette mise en situation plusieurs semaines à l’avance, laissant potentiellement le temps au coupable de faire disparaître des preuves.

Une affaire aux multiples zones d’ombre

En tant que journaliste suivant cette affaire depuis son début, je reste frappé par les nombreuses questions sans réponse. L’enquête, ouverte pour « homicide volontaire » et « recel de cadavre », progresse lentement mais sûrement.

Des éléments suggèrent que le corps du petit Émile aurait été déplacé et conservé dans différents environnements après sa mort, complexifiant davantage le travail des enquêteurs.

Malgré l’impressionnant dispositif mis en place et les nombreuses pistes explorées, l’affaire du petit Émile demeure entourée de mystère. L’audition du youtubeur « Il neigeait » représente une étape de plus dans cette enquête qui continue de captiver l’attention médiatique et de susciter l’émotion du public.