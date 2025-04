Protection de l’enfance française honteuse : une commission parlementaire alerte sur un système à bout de souffle, les enfants en première ligne

Une question qui dérange : qui protège vraiment nos enfants placés ?

Franchement, comment en est-on arrivé là ? La protection de l’enfance, censée offrir un refuge aux plus vulnérables, est aujourd’hui dans un état critique. Le rapport accablant de la commission d’enquête parlementaire sur l’Aide sociale à l’enfance (ASE) est clair : le système est à bout de souffle, voire en chute libre. Et ce sont les enfants qui en paient le prix.

Je vais vous raconter ce que ce rapport change pour moi — et peut-être aussi pour vous.

Tableau comparatif : disparités budgétaires entre départements

Département Budget moyen ASE par habitant (€) Seine-Saint-Denis 214 € Corse 49 € Moyenne nationale estimée ≈ 150 €

Infographie : principaux constats de la commission parlementaire

108 % : taux moyen d’occupation des pouponnières

: taux moyen d’occupation des pouponnières 82 % : établissements dépassant le seuil de 6 berceaux par chambre

: établissements dépassant le seuil de 6 berceaux par chambre 45 % : jeunes SDF de 18-25 ans issus de l’ASE

: jeunes SDF de 18-25 ans issus de l’ASE 3 % : part du financement de la protection de l’enfance prise en charge par l’État

: part du financement de la protection de l’enfance prise en charge par l’État 62 : postes nationaux dédiés aux inspections, soit 1 pour 47 000 établissements

Un système qui craque de partout

Quand j’ai lu que des bébés de moins de 3 ans sont parfois envoyés seuls en taxi à leurs rendez-vous médicaux, faute d’encadrement, j’ai eu un vrai haut-le-cœur. Imaginez un enfant à peine sevré, livré à un chauffeur intérimaire sans formation réelle… On ne parle pas ici d’exception, mais d’une pratique confirmée.

Et ce n’est que la partie émergée de l’iceberg :

Les pouponnières débordent : elles accueillent bien au-delà de leur capacité normale.

: elles accueillent bien au-delà de leur capacité normale. Les structures manquent cruellement de personnel qualifié .

. Les enfants se retrouvent entassés , parfois sans soins adaptés ni écoute.

, parfois sans soins adaptés ni écoute. Les placements d’urgence sont mal encadrés et parfois prolongés sans réelle justification.

Quand l’inégalité territoriale devient une loterie de vie

Vous saviez que, selon l’endroit où naît un enfant, il aura plus ou moins de chances d’être protégé efficacement ? C’est un peu comme si la malchance géographique venait doubler leur détresse familiale.

En Seine-Saint-Denis, le département met 214 € par habitant dans la protection de l’enfance. En Corse ? Seulement 49 €. Je ne veux pas croire qu’on puisse accepter une telle disparité en 2025. C’est une véritable loterie, et certains enfants tirent clairement le mauvais numéro.

L’État déserte, les départements en première ligne

Ce qui me frappe, c’est le désengagement chronique de l’État. Alors que les besoins explosent, l’État ne finance que 3 % du budget de l’ASE. Le reste ? C’est aux départements de se débrouiller. On leur demande plus avec moins. Résultat :

Les professionnels craquent : burn-out, démissions, perte de sens.

Les enfants n’ont parfois même plus de place où aller .

. Des juges sont contraints de renoncer à des placements par manque de solutions.

Et tout ça pendant qu’on multiplie les recours à l’intérim, avec des éducateurs sans suivi, parfois même sans vérification de leur casier judiciaire…

J’ai vu trop de jeunes sombrer dans l’oubli

Je me souviens d’un jeune garçon, Sami, croisé dans une mission locale. Il venait de sortir de l’ASE. Il avait 19 ans, pas de logement, pas de formation. « On m’a dit bonne chance », m’a-t-il raconté avec un sourire amer. Comme lui, des milliers de jeunes majeurs se retrouvent lâchés dans la nature, sans filet. 45 % des SDF de moins de 25 ans viennent de l’ASE.

Et ce n’est pas tout :

Ils développent plus de maladies chroniques .

. Ils sont plus exposés à la prostitution , surtout les filles.

, surtout les filles. Ils sont deux fois plus nombreux à souffrir de troubles mentaux.

Ce qu’il faut faire. Maintenant.

Ce rapport ne doit pas finir dans un tiroir comme tant d’autres avant lui. On n’a plus le temps. Et si je devais résumer ce qu’il faut changer immédiatement, ce serait :

Créer une loi de programmation dédiée à la protection de l’enfance.

dédiée à la protection de l’enfance. Renforcer les contrôles dans toutes les structures : au moins un tous les deux ans.

dans toutes les structures : au moins un tous les deux ans. Recruter des professionnels formés et stables , pas des intérimaires.

, pas des intérimaires. Allouer un budget cohérent pour chaque département, sans disparité.

pour chaque département, sans disparité. Nommer un vrai ministre de l’Enfance, pas un simple haut-commissaire symbolique.

Un appel à la responsabilité collective

Si on reste passifs, alors on est complices de ce scandale d’État. La protection de l’enfance, ce n’est pas qu’un sujet administratif ou technique. C’est une affaire de dignité. De survie. De justice.

Parce qu’en 2025, laisser un enfant sans soutien, c’est organiser son échec. Et je refuse qu’on continue comme ça.

Ce rapport parlementaire nous le rappelle : le système de l’Aide sociale à l’enfance est à bout de souffle. Et les enfants méritent mieux que notre silence.