Recul de l’âge de la retraite à 66,5 ans : une recommandation nécessaire du COR ou une pilule trop dure à avaler ?

Peut-on vraiment travailler jusqu’à 66,5 ans ?

Je me pose la question, comme beaucoup : vais-je vraiment devoir attendre 66 ans et demi pour partir à la retraite ? Et surtout, est-ce la seule manière de sauver notre système de retraite ? Le dernier rapport du Conseil d’orientation des retraites (COR) a jeté un pavé dans la mare. Il propose, ni plus ni moins, de reculer encore l’âge légal de départ, jusqu’à 66,5 ans à l’horizon 2070. Ce chiffre m’a donné un petit vertige.

Ce que dit le COR : les chiffres clés à retenir

Voici un tableau récapitulatif des âges de départ à la retraite préconisés par le COR :

Année cible Âge de départ recommandé 2030 64,3 ans 2045 65,9 ans 2070 66,5 ans

Selon le COR, même après la réforme controversée de 2023, le déficit se creuse. En 2024, le système affiche déjà -1,7 milliard d’euros. Et d’ici 2045, on parle d’un trou de 30 milliards. Une somme astronomique !

Pourquoi ce report d’âge fait tant débat ?

En lisant le rapport, j’ai compris que plusieurs pistes sont étudiées pour rétablir l’équilibre des comptes, mais elles ne sont pas toutes égales :

Limiter les pensions (elles suivraient moins bien l’inflation)

(elles suivraient moins bien l’inflation) Augmenter les cotisations des salariés et employeurs

des salariés et employeurs Reculer l’âge de départ, pour que l’on cotise plus longtemps

Le COR est clair : reculer l’âge est la solution la plus efficace économiquement. Travailler plus longtemps augmenterait le PIB par habitant et améliorerait les finances publiques grâce à davantage de cotisations et moins de pensions versées.

Mais à quel prix humain ? J’ai vu mon père partir à la retraite à 62 ans, usé. Je n’ose pas imaginer ce que cela aurait été s’il avait dû attendre quatre ans de plus.

Ce que cela change concrètement pour nous

Si cette proposition devient réalité, voici ce que cela signifie :

Moins de temps à profiter de sa retraite , surtout si la santé décline

, surtout si la santé décline Plus d’années à travailler , parfois dans des conditions physiques difficiles

, parfois dans des conditions physiques difficiles Des conséquences sur l’emploi des jeunes, si les plus âgés restent en poste

Et pourtant, je comprends l’argument économique. Le système actuel n’est pas tenable. Selon le COR, d’ici 2070, les ressources du système chuteront à 12,8 % du PIB, tandis que les dépenses resteront élevées. Et la France est déjà, après l’Italie, le pays d’Europe qui consacre le plus de sa richesse aux retraites !

Et les autres options, alors ?

Le COR évoque trois pistes dites “récessives” :

Sous-indexer les pensions

Augmenter les prélèvements

Taxer davantage les entreprises

Mais ces options, selon le rapport, freinent la croissance et aggravent d’autres problèmes (investissements, emploi, consommation…). C’est le serpent qui se mord la queue.

Mon ressenti personnel

Franchement, ce débat me met mal à l’aise. J’ai l’impression que chaque solution proposée finit par peser sur nous, les actifs. Je pense à mon amie Julie, aide-soignante, qui a commencé à 20 ans. Elle me dit souvent : “Je tiendrai jamais jusqu’à 64 ans, alors 66…”

Et pourtant, je ne vois pas d’alternative simple. Le système doit être sauvé, oui. Mais il faudra une vraie réflexion sur les carrières longues, les métiers pénibles, et l’emploi des seniors. Parce que repousser l’âge ne peut pas être la seule réponse.

Alors, faut-il vraiment partir à 66,5 ans ?

La question reste ouverte, et elle me hante un peu. 66,5 ans pour la retraite, est-ce une fatalité ou une nécessité ? Ce qui est sûr, c’est que le COR veut alerter. Si rien ne change, le système s’écroule. Mais si on ne prend pas en compte la réalité humaine, c’est nous qui plierons.

Alors oui, reculer l’âge à 66,5 ans est peut-être la solution la plus efficace… sur le papier. Encore faut-il que le pays puisse la supporter sans se briser. Car au fond, une réforme réussie, c’est celle qui équilibre les comptes sans déséquilibrer les vies.