Résultat Eurovision 2025 : la déception pour Louane

Un classement renversant pour Louane à l’Eurovision 2025

Cette année encore, l’Eurovision a réservé son lot de surprises. Alors que Louane faisait partie des favorites avec sa ballade touchante Maman, le classement final n’a pas été à la hauteur des espérances. En effet, la chanteuse française termine à la 7e place, loin derrière l’Autrichien JJ et son titre Wasted Love, grand vainqueur de l’édition 2025.

Tableau récapitulatif du classement Eurovision 2025

Rang Pays Artiste Chanson Points 1 Autriche JJ Wasted Love 436 2 Israël Yuval Raphael New Day Will Rise 357 3 Estonie Tommy Cash Espresso Macchiato 356 4 Suède KAJ Bara Bada Bastu 321 5 Italie Giulia Ricci Una Voce 256 6 Grèce Eleni Kyriakou Remember Me 231 7 France Louane Maman 230

Un retournement de situation cruel

Ce qui a le plus surpris lors de cette finale, c’est le retournement de situation en toute fin de soirée. Louane, portée par un vote des jurys professionnels la plaçant en 3e position, a vu son rêve s’écrouler lors du vote du public, n’obtenant que 50 points supplémentaires. Ce désamour inattendu a relégué la France à la 7e place, une véritable douche froide pour les fans qui croyaient dur comme fer à un podium.

« Il ne faut rien reprocher à Louane, elle a tout donné », ont confié ses soutiens à France Bleu quelques minutes après les résultats. Beaucoup, dont Benoit Blaszczyk de l’association Eurofans, ont exprimé leur étonnement face à ce classement. « La voix était là, la scénographie était là. Tout était réuni pour que l’on fasse un top », a-t-il déploré en conférence de presse. Malheureusement, Maman n’a visiblement pas trouvé son public.

Un choix artistique risqué

Louane elle-même l’avait reconnu : se présenter avec une ballade intimiste en français relevait du pari risqué. « Je sais qu’aller à l’Eurovision avec une chanson de la sorte est un contre-pied, car on pense plutôt à la fête », expliquait-elle en conférence de presse. Et le choix n’a pas payé. Certains experts avaient même anticipé cet échec, pointant du doigt une performance jugée « tire-larmes » et « peu spontanée ».

L’Autriche triomphe avec Wasted Love

De l’autre côté, c’est l’Autrichien JJ qui a conquis le cœur du public avec Wasted Love. Une ballade puissante portée par sa voix de contre-ténor. Avec un total de 436 points, il s’impose devant Israël et l’Estonie. Un véritable triomphe pour l’Autriche qui n’avait pas gagné depuis la célèbre Conchita Wurst en 2014.

Un avenir incertain pour la France ?

Cette déception relance le débat sur les choix artistiques de la France à l’Eurovision. Depuis plusieurs années, le pays peine à trouver le bon équilibre entre émotion et spectacle. Faut-il continuer à privilégier le français, malgré l’absence de victoires depuis 1977 ? Ou faut-il s’ouvrir davantage aux sonorités internationales ?

Quoi qu’il en soit, Louane a su porter haut les couleurs de l’Hexagone avec sa sincérité et son émotion. Peut-être que cette expérience marquera un tournant pour les choix futurs de la France à l’Eurovision.

Un échec pour Louane, mais pas pour l’émotion

La septième place de Louane à l’Eurovision 2025 montre que l’émotion ne suffit pas toujours à conquérir l’Europe. Malgré un talent indéniable et une prestation sans fausse note, le vote du public n’a pas été au rendez-vous. Cette expérience, bien que difficile, ne fait que renforcer la résilience de l’artiste, qui saura, sans nul doute, rebondir.

L’Eurovision 2025 restera dans les mémoires pour son lot de surprises, et surtout pour ce retournement de situation spectaculaire qui a coûté le podium à Louane. Une page se tourne, mais l’histoire continue.