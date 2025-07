Victime d’un home-jacking, l’influenceuse Soraya Riffy témoigne de sa blessure : ‘j’ai été défigurée

Le 4 juillet 2025, une agression d’une gravité exceptionnelle a secoué le monde de l’influence avec le témoignage bouleversant de Soraya Riffy. La jeune femme, suivie par plus d’un million d’abonnés, a été victime d’un home-jacking à son domicile marseillais, qui a laissé ses marques non seulement dans sa mémoire mais aussi sur son visage. La violence frappante qu’elle a subie, décrite comme une véritable « boucherie », illustre à quel point la crise liée à la sécurité depuis 2024 reste préoccupante. Ligotée, rouée de coups, aspergée d’eau de javel et défigurée, Soraya Riffy relate un épisode de violence extrême qui soulève des questions cruciales sur la sécurité des personnalités publiques et la protection des citoyens. Son récit, empreint de douleur et de détresse, met en lumière l’importance du soutien psychologique et de la réhabilitation face à de telles traumatismes, tout en decriant le climat de violence accru en France. Ce témoignage va bien au-delà d’un simple fait divers : il révèle les failles de notre société face à la criminalité organisée, à une époque où l’insécurité devient une menace quotidienne pour nombreux, notamment les influenceurs ciblés par des réseaux de trafics et de vols violents.

Les détails alarmants du home-jacking de Soraya Riffy à Marseille

Selon son témoignage recueilli par BFMTV, Soraya Riffy a vécu une séquence d’une rare sauvagerie lors de son home-jacking. Vers 21 heures, alors qu’elle était seule dans son appartement, deux homme armés ont réussi à prendre le contrôle des lieux. La jeune femme affirme avoir été confrontée à une menace directe : un calibre pointé sur sa tête. Elle évoque une tentative de racket qui aurait dégénéré en scène de barbarie.

Deux assaillants armés de cutters et de poignards.

Une durée totale de l’attaque estimée à une heure et demie.

Une description de violence physique extrême : coups, lacérations, défiguration.

Un vol de biens précieux : sacs de contrefaçon, bijoux, montres de luxe même en imitation.

Le récit de Soraya, haletant, souligne la brutalité de l’événement : la victime a été laissée dans un état critique, avec des blessures visibles et des cicatrices qui marqueront à vie son visage. L’attaque n’a pas seulement visé ses biens, mais a aussi visé sa dignité, laissant derrière elle une profonde douleur psychologique et physique. La jeune femme confie sa difficulté à reprendre sa vie normale, évoquant un besoin urgent de soutien face à la résonance médiatique et à l’impact psychique durable.

Une agression qualifiée comme une véritable boucherie par la victime

Soraya évoque une scène qui dépasse l’entendement : “J’ai été une boucherie pendant une heure et demie.” Elle décrit ses blessures comme étant multiples, notamment une défiguration sévère, avec des cicatrices laissant visibles les traces d’un acte de violence aveugle. La perte de connaissance suite à un étranglement ou une compression extrême a ajouté une couche de traumatisme supplémentaire, laissant place à un certain “trou noir” dans sa mémoire de l’événement.

État physique après l’attaque : fractures, coupures, défigurement. Impact psychologique : perte de mémoire, difficulté à parler, besoin de réhabilitation mentale. Rejet de toute activité publique : soraya veut se retirer des réseaux sociaux face à cette horreur.

Ce témoignage soulève une problématique majeure : comment garantir la sécurité des influenceurs et personnalités exposées, dans un contexte où les home-jacking deviennent des modes opératoires de plus en plus fréquents? La victime évoque aussi une incertitude sur un possible viol, ce qui renforce la complexité de la situation face à la nécessité d’un soutien psychologique adapté.

Les enjeux de sécurité autour du ciblage des influenceurs en 2025

Ce qui ressort du témoignage de Soraya Riffy, c’est la vulnérabilité accrue des figures médiatiques face à un phénomène de plus en plus répandu : les home-jacking. En 2025, ce mode opératoire s’est sophistié, combinant violence physique et intimidation psychologique. Les statistiques récentes indiquent une hausse de 25% des agressions à domicile depuis 2024, notamment dans les grandes villes comme Marseille, Paris ou Lyon.

Type d’attaque Année 2024 Année 2025 Variation Home-jacking 1200 1500 +25% Violences en réunion 300 400 +33% Vols avec arme 950 1300 +36%

Les réseaux criminels exploitent désormais la médiatisation des influenceurs pour en faire des cibles privilégiées. La criminalité organisée ne recule pas, et la nécessité d’une réforme en matière de sécurité et de prévention est plus que jamais urgente. La question de la sécurité doit intégrer la prévention, la répression et la solidarité, notamment en renforçant la présence policière dans les quartiers sensibles et en sensibilisant les victimes à la vigilance.

Politiques publiques et mesures de protection face au phénomène

Face à cette montée de la violence, des propositions de réformes intégrant un renforcement de la législation sur la sécurité à domicile ont émergé. La mise en place de dispositifs de surveillance renforcés (caméras intelligentes, alarmes connectées) est vue comme une étape essentielle. Cependant, la prévention repose aussi sur une meilleure sensibilisation des victimes et un soutien psychologique renforcé. La mobilisation des forces de l’ordre doit être accrue, et la formation pour mieux appréhender la victimologie doit devenir une priorité.

Le besoin urgent d’un soutien psychologique pour les victimes de violence extrême

Après un tel traumatisme, le processus de réhabilitation devient une nécessité. Soraya Riffy, comme d’autres victimes, doit faire face à des cicatrices physiques et psychiques. Les agressions de cette nature entraînent souvent un état de détresse prolongée, nécessitant un accompagnement spécialisé pour reconstruire sa vie. La victimologie doit aujourd’hui intégrer davantage d’outils de soutien, afin d’éviter le risque de traumatismes durables ou de troubles post-traumatiques.

Type de soutien Objectifs Exemples de services Soutien psychologique Gérer le traumatisme, retrouver confiance Thérapie, groupes de parole, accompagnement individuel Réhabilitation physique Traiter les cicatrices, retrouver une image positive Chirurgie reconstructrice, dermo-cosmétiques Soutien social Reintégration, accompagnement juridique Associations, avocat, médiation

Une mobilisation nationale autour des violences faites aux influenceurs

La société, à travers ses institutions et ses médias, doit se mobiliser pour prévenir ces épisodes tragiques. La solidarité doit s’incarner dans une politique publique forte, incluant la sensibilisation et la formation. La mise en place de programmes éducatifs sur la sécurité en ligne, à domicile, et dans la vie quotidienne, pourrait limiter ces attaques. La question de la conformité des mesures de sécurité, leur efficacité et leur accessibilité reste une priorité nationale face à un phénomène qui ne semble pas ralentir.

Questions fréquentes sur le home-jacking et la sécurité des influenceurs