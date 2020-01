2019 : pour la 2e fois, la Terre s’offre le trophée de l’année la plus chaude

Difficile en ce mois de Janvier 2020 de penser que nous sommes en hiver puisque les températures ne sont pas forcément froides. Dans certaines stations, la neige est également aux abonnés absents. Toutefois, il y a une information saisissante qui s’invite dans la presse puisque 2019 a été la seconde année la plus chaude au cours de l’histoire de la Terre. Les analyses ne sont pas rassurantes et certains annoncent une hausse des températures avec une montée des eaux et la fonte des glaciers.

Niveau record pour la température des océans

Vous pensez sans doute qu’il faut regarder dans le ciel pour savoir si la météo est en adéquation avec la saison. La réalité est bien différente puisque les spécialistes regardent surtout la température de l’eau et notamment celle des océans. En 2019, c’est donc un record qui a été au rendez-vous, vous avez sans doute jonglé avec la transpiration, la piscine et la climatisation (qui n’est pas forcément très écologique).

Ce sont la NOAA et la NASA qui sont à l’origine de cette mauvaise nouvelle.

Depuis 1880, un nouveau record a donc été enregistré avec une hausse de 0.98 degré par rapport aux moyennes.

Les mesures étaient fortes en 2016, mais la chaleur avait été compensée par El Niño.

Toutefois, une mauvaise nouvelle en cache une autre puisque depuis 140 ans, les 10 dernières années ont été les plus chaudes. Certes, nous avons un nouveau record pour 2019, mais c’est la dernière décennie qui est inquiétante.

Plus de glace, mais du feu

C’est un contraste assez incroyable qui se passe entre le nord et le sud du globe terrestre. Si la glace a tendance à fondre à cause de la hausse des températures, l’Australie jongle avec les incendies dont les conséquences sont dramatiques. Pour certains, les deux phénomènes sont liés et il y a de grandes chances pour qu’ils s’accentuent.