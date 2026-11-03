À Péruwelz, le prix des sacs-poubelle va augmenter : « Il n’y a pas d’autre solution ! »

À Péruwelz, la hausse des prix des sacs-poubelle annoncée pour 2027 pose une question concrète : faut-il faire payer davantage chaque sac pour couvrir le coût de gestion des déchets ménagers, tout en maintenant la taxe déchets ? La commune a retenu cette option plutôt qu’une augmentation de la taxe annuelle, avec des tarifs qui doivent passer à 1,60 € pour le sac de 60 litres et à 0,80 € pour celui de 30 litres. Je comprends pourquoi ce choix suscite des réactions : même lorsque le tri progresse, la collecte des déchets et leur traitement continuent de peser sur le budget communal, tandis que chaque dépense supplémentaire compte pour le pouvoir d’achat des ménages. La décision repose sur le principe du « pollueur-payeur » : la facture liée aux déchets dépendra davantage de la quantité de sacs achetés. Mais l’équilibre est délicat. Une hausse du prix à l’unité peut inciter à mieux trier, sans pour autant rendre la gestion des déchets moins coûteuse du jour au lendemain.

Le calendrier mérite aussi d’être clair : en 2026, les tarifs annoncés sont ceux qui doivent s’appliquer à partir de 2027. Je retiens surtout une distinction importante : les sacs réglementaires coûteront plus cher, tandis que les montants évoqués pour les points d’apport volontaire restent inchangés. Ce changement ne signifie donc pas que toutes les solutions de dépôt seront facturées de la même manière.

Élément Tarif actuel indiqué Tarif annoncé pour 2027 Sac-poubelle de 60 litres 1,20 € 1,60 € Sac-poubelle de 30 litres 0,60 € 0,80 € Déchets résiduels déposés dans un point d’apport volontaire 0,50 € 0,50 € Autres dépôts dans les points d’apport volontaire Gratuits Gratuits Taxe déchets annuelle Montant inchangé annoncé Pas de hausse annoncée

À Péruwelz, pourquoi le prix des sacs-poubelle augmente

La Ville justifie cette hausse par le coût croissant de la gestion des déchets. La collecte, le transport et le traitement des déchets ménagers représentent une dépense que les recettes doivent couvrir. Or, laisser les tarifs inchangés ferait tomber le taux de couverture annoncé à 88,96 %, sous le seuil visé par la commune.

Un autre calcul donne la mesure du choix effectué : pour atteindre une couverture de 100 % en augmentant la taxe annuelle, les montants auraient dû passer de 75 à 85 € pour une personne seule et de 185 à 205 € pour un ménage. La commune a donc privilégié une hausse des sacs plutôt qu’une facture annuelle plus élevée. Ce choix répartit davantage l’effort selon le volume de déchets résiduels produit.

Une hausse ciblée, mais visible dans le budget des ménages

En chiffres, le sac de 60 litres augmente de 40 centimes, soit environ 33 % par rapport au tarif indiqué de 1,20 €. Celui de 30 litres passe de 60 à 80 centimes, une hausse de 20 centimes. Ces montants sont les tarifs annoncés pour 2027, et non une modification déjà applicable en 2026.

Pour une famille qui utilise régulièrement les sacs de 60 litres, l’écart devient rapidement perceptible. À titre d’exemple, l’achat de 50 sacs sur une année représenterait 20 € de plus avec le nouveau tarif. Ce calcul ne prédit pas la consommation réelle d’un foyer : il montre simplement pourquoi une hausse unitaire peut peser sur le pouvoir d’achat, même lorsque la taxe annuelle reste stable.

Taxe déchets, points d’apport volontaire et tri : ce qui change

Le prix des sacs n’est pas le seul élément à prendre en compte. Les tarifs communiqués indiquent que les points d’apport volontaire conservent leur prix de 0,50 € pour les déchets résiduels, tandis que les autres dépôts restent gratuits. Pour certains habitants, ces équipements pourront donc constituer une autre solution, selon leur emplacement et leurs habitudes.

Je vois ici un enjeu pratique : une mesure financière ne fonctionne que si les options de tri sont faciles à utiliser. Si un point de dépôt est éloigné ou peu accessible, le tarif du sac ne suffit pas à modifier les gestes quotidiens. À l’inverse, lorsque le tri est simple, réduire le volume de déchets résiduels devient plus réaliste.

Le principe du pollueur-payeur à l’épreuve du quotidien

Le raisonnement défendu par la commune est simple : faire contribuer davantage les personnes qui utilisent plus de sacs résiduels, plutôt que relever uniformément la taxe de tous les ménages. Mais ce principe a ses limites. La quantité de déchets dépend aussi de facteurs que les habitants ne maîtrisent pas toujours, comme les emballages imposés par les produits achetés.

Imaginons deux foyers de taille différente : un couple qui cuisine peu à la maison et une famille avec de jeunes enfants. Même avec des efforts de tri comparables, leurs besoins en sacs peuvent diverger. Cet exemple rappelle qu’un tarif à l’usage peut mieux refléter certaines consommations, sans mesurer à lui seul la responsabilité de chacun.

Pour réduire les déchets résiduels , trier les emballages et les biodéchets lorsque les solutions locales le permettent.

, trier les emballages et les biodéchets lorsque les solutions locales le permettent. Avant d’acheter des sacs , vérifier le volume adapté au foyer afin d’éviter de payer pour une capacité inutilisée.

, vérifier le volume adapté au foyer afin d’éviter de payer pour une capacité inutilisée. Pour comparer les options , tenir compte de l’accès aux points d’apport volontaire et des tarifs appliqués à chaque type de dépôt.

, tenir compte de l’accès aux points d’apport volontaire et des tarifs appliqués à chaque type de dépôt. Pour anticiper le budget, calculer le nombre de sacs utilisés sur une année et appliquer les tarifs annoncés pour 2027.

Ce que les chiffres disent du coût de gestion des déchets

Le taux de couverture de 88,96 % constitue l’indicateur central avancé pour expliquer la décision : aux tarifs inchangés, les recettes liées aux déchets ne couvriraient pas entièrement les dépenses visées. L’objectif de 100 % aurait, selon les montants présentés, impliqué une hausse de la taxe annuelle pour les personnes seules comme pour les ménages.

Les deux hausses annoncées sont également précises : 40 centimes pour le sac de 60 litres et 20 centimes pour celui de 30 litres. Dans le même temps, la Ville prévoit de maintenir la taxe déchets et le tarif de 0,50 € pour les déchets résiduels déposés dans les points d’apport volontaire. Ces chiffres décrivent des choix tarifaires municipaux, pas une estimation générale du coût des déchets dans toute la région.

Deux situations concrètes pour mesurer l’effet de la hausse

Premier cas, clairement hypothétique : un ménage achète 30 sacs de 60 litres dans l’année. Avec une augmentation de 40 centimes par sac, sa dépense annuelle liée à ces achats progresserait de 12 €. La différence dépendra donc directement du nombre de sacs utilisés, et non d’un montant identique prélevé à chaque foyer.

Second cas : une personne seule utilise surtout des sacs de 30 litres et en achète 40 par an. La hausse de 20 centimes par unité représenterait 8 € supplémentaires sur l’année. Ces exemples ne remplacent pas les factures réelles, mais ils rendent la mesure plus lisible : la hausse pèsera différemment selon les habitudes et la composition du ménage.

Pour les habitants, le point à surveiller est désormais l’application concrète des tarifs et les informations locales sur les points de dépôt. À Péruwelz, la hausse des prix des sacs-poubelle vise à couvrir le coût de gestion des déchets ménagers sans augmenter la taxe déchets, mais son effet dépendra aussi du tri, de la collecte des déchets et du pouvoir d’achat de chaque foyer.

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