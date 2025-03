Cumul retraite et prime d’activité : une opportunité méconnue offerte par la CAF

Peut-on cumuler sa retraite et la prime d’activité ?

Lorsque l’on arrive à la retraite, on pense souvent que les aides de la CAF ne nous concernent plus. Pourtant, il existe une situation bien particulière où un retraité peut percevoir la prime d’activité. Vous exercez encore une activité professionnelle en complément de votre pension ? Alors cette aide pourrait vous être accessible.

Qui peut bénéficier de la prime d’activité en étant retraité ?

La prime d’activité est généralement destinée aux travailleurs aux revenus modestes. Mais les retraités qui continuent à travailler, même à temps partiel, peuvent potentiellement y avoir droit. Pour cela, deux conditions doivent être remplies :

Exercer une activité salariée ou non salariée (auto-entrepreneur, consultant, etc.)

(auto-entrepreneur, consultant, etc.) Avoir des revenus professionnels suffisants par rapport à la pension perçue

Si votre pension est modeste et que votre activité vous génère un revenu complémentaire significatif, alors votre dossier peut être étudié favorablement par la CAF.

Comment savoir si l’on est éligible ?

L’éligibilité à la prime d’activité en tant que retraité dépend du montant de vos ressources. Voici quelques repères :

Situation Revenus professionnels Pension de retraite Éligible ? Retraité avec un emploi à mi-temps 600 €/mois 800 €/mois Oui Retraité avec un petit job 300 €/mois 1 500 €/mois Non Retraité sans activité 0 € 1 200 €/mois Non

Bon à savoir : Si votre pension dépasse 1 200 € nets par mois, la prime devient généralement inaccessible, sauf si vos revenus professionnels sont suffisamment élevés.

Une prime réévaluée en 2025

Depuis avril 2025, la prime d’activité a été revalorisée pour suivre l’inflation. Cette augmentation bénéficie à de nombreux actifs, y compris aux retraités qui exercent une activité.

Si vous pensez être éligible, faites une simulation en ligne sur le site de la CAF. Il suffit de renseigner vos revenus (pension + activité) pour voir si vous pouvez percevoir cette aide.

Comment faire une demande ?

Voici les étapes pour obtenir la prime d’activité :

Rendez-vous sur le site de la CAF et accédez au simulateur. Renseignez vos revenus (pension, salaires, allocations diverses). Déposez votre demande en ligne si vous êtes éligible. Déclarez vos revenus tous les 3 mois pour continuer à percevoir la prime.

Conclusion : un coup de pouce à ne pas négliger

Cumuler retraite et prime d’activité est donc possible, mais sous certaines conditions. Si vous percevez une pension modeste et exercez une activité professionnelle, cette aide peut vous offrir un complément de revenu non négligeable. Pensez à vérifier votre éligibilité et à faire une demande si vous remplissez les critères. Cela pourrait bien améliorer votre pouvoir d’achat !