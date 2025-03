La Carsat surveille vos comptes bancaires : ce que vous devez savoir

Pourquoi la Carsat a-t-elle accès à vos comptes bancaires ?

Depuis 2024, la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) peut consulter certaines informations bancaires des retraités français via le Fichier des comptes bancaires et assimilés (Ficoba). Ce changement s’inscrit dans une stratégie nationale visant à renforcer la lutte contre la fraude sociale. Mais jusqu’où va cette surveillance et quelles sont ses conséquences pour vous ?

Ce que la Carsat peut voir (et ne pas voir)

Contrairement à ce que l’on pourrait craindre, la Carsat n’a pas accès aux soldes de vos comptes ni aux opérations bancaires détaillées. Voici ce qu’elle peut consulter :

Informations accessibles Informations protégées Identité du titulaire du compte Solde du compte Numéro du compte Historique des transactions Type de compte (compte courant, épargne, etc.) Montant des opérations

En résumé, l’accès au Ficoba permet principalement à la Carsat de vérifier que les coordonnées bancaires fournies sont bien exactes et d’identifier d’éventuelles anomalies.

Une mesure pour lutter contre la fraude sociale

Le gouvernement justifie cette mesure par la nécessité de détecter et prévenir certains abus, notamment :

Le versement de pensions à des retraités décédés .

. La perception d’allocations après un départ définitif à l’étranger .

. Les fraudes à l’identité (ex : usurpation pour continuer à toucher une pension).

Selon les prévisions de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav), ces contrôles devraient permettre d’identifier 170 millions d’euros de fraudes en 2025, avec des objectifs croissants pour les années suivantes.

Quels impacts concrets pour les retraités ?

Si vous êtes retraité, voici ce que ce changement implique pour vous :

Moins de paperasse administrative : plus besoin d’envoyer un RIB en cas de changement de banque, la Carsat peut directement vérifier vos nouvelles coordonnées.

: plus besoin d’envoyer un RIB en cas de changement de banque, la Carsat peut directement vérifier vos nouvelles coordonnées. Des contrôles plus fréquents : si des incohérences sont détectées, vous pourriez être amené à fournir des justificatifs supplémentaires (avis d’imposition, preuves de résidence, etc.).

: si des incohérences sont détectées, vous pourriez être amené à fournir des justificatifs supplémentaires (avis d’imposition, preuves de résidence, etc.). Une vigilance accrue sur vos données : toute erreur dans vos informations bancaires pourrait retarder le versement de votre pension.

Comment éviter les problèmes ?

Pour éviter tout désagrément, voici quelques conseils :

Mettez régulièrement à jour vos coordonnées bancaires auprès des organismes sociaux.

auprès des organismes sociaux. Vérifiez vos relevés Carsat pour détecter toute demande de justificatif.

pour détecter toute demande de justificatif. Gardez une copie de vos documents administratifs en cas de besoin.

en cas de besoin. Renseignez-vous sur vos droits pour contester un éventuel contrôle injustifié.

Une surveillance qui pose question

Si cette mesure vise à protéger le système de retraite contre les abus, elle soulève aussi des préoccupations légitimes. Des associations dénoncent une intrusion dans la vie privée des retraités et craignent un glissement vers une surveillance excessive.

Face à ces inquiétudes, la Carsat affirme que :

Chaque consultation du Ficoba est encadrée et ne peut être effectuée sans motif légitime.

et ne peut être effectuée sans motif légitime. Les données restent protégées et ne sont pas partagées sans raison valable.

et ne sont pas partagées sans raison valable. Les retraités conservent un droit de contestation en cas de contrôle abusif.

Vers une surveillance renforcée à l’avenir ?

D’ici 2026, un nouvel algorithme pourrait être mis en place pour détecter des anomalies bancaires suspectes. Cette initiative, encore en phase de validation par la CNIL, inquiète certains syndicats qui demandent plus de garanties sur la protection des données personnelles.

Entre simplification et vigilance

L’accès de la Carsat au Ficoba marque un tournant dans la gestion administrative des retraites en France. Si cela permet de simplifier certaines démarches et de lutter efficacement contre la fraude, il est essentiel de trouver un équilibre entre efficacité et respect des libertés individuelles.

Alors, faut-il s’inquiéter ? Tant que les contrôles restent encadrés et justifiés, la majorité des retraités n’aura pas à s’en soucier. Mais rester informé et attentif à l’évolution de ces mesures est plus que jamais nécessaire.