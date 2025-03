Les 10 pays qui attirent le plus les retraités : destinations de rêve pour votre pension

Vous envisagez de passer votre retraite à l’étranger et vous vous demandez quelles sont les meilleures destinations ? Je vous comprends parfaitement ! Après des années de labeur, on mérite bien un cadre de vie agréable qui correspond à nos attentes. Aujourd’hui, je vais vous présenter les 10 pays qui attirent le plus les retraités français, avec leurs avantages et quelques points à considérer.

Pourquoi tant de retraités choisissent l’expatriation ?

Avant de plonger dans notre classement, posons-nous la question : qu’est-ce qui pousse tant de seniors à quitter l’Hexagone ? La réponse est souvent multifactorielle :

Un pouvoir d’achat amélioré

amélioré Un climat plus clément

plus clément Une qualité de vie supérieure

supérieure Une fiscalité parfois plus avantageuse

parfois plus avantageuse Un coût de l’immobilier plus accessible

J’ai moi-même rencontré plusieurs couples qui ont fait ce choix et qui m’ont confié que c’était “la meilleure décision de leur vie” !

Les critères de notre classement

Pour vous aider à y voir plus clair, voici un tableau comparatif des destinations les plus prisées selon plusieurs critères essentiels :

Pays Coût de la vie vs France Climat Qualité des soins Sécurité Accessibilité Avantages fiscaux Portugal -20% Excellent Bonne Très bonne Très bonne Oui Espagne -7% Excellent Très bonne Bonne Excellente Non Grèce Similaire Excellent Moyenne Bonne Bonne Oui Thaïlande -50% Tropical Bonne Moyenne Faible Non Île Maurice -22% Tropical Moyenne Bonne Faible Non Maroc -29% Chaud et sec Moyenne Moyenne Bonne Oui Tunisie -28% Méditerranéen Faible Moyenne Bonne Oui Sénégal -30% Tropical Faible Moyenne Moyenne Oui Bali -50% Tropical Faible Bonne Très faible Non Rép. Dominicaine -25% Tropical Faible Moyenne Faible Non

Les destinations favorites en détail

1. Portugal : le champion incontesté

Le Portugal reste la destination préférée des retraités français, et ce n’est pas un hasard ! Lorsque j’ai visité l’Algarve l’année dernière, j’ai été frappé par le nombre de compatriotes installés là-bas.

Points forts :

Accessibilité : à seulement 2h d’avion de la France

: à seulement 2h d’avion de la France Sécurité exemplaire

exemplaire Présence de nombreux francophones

Patrimoine culturel et gastronomique riche

culturel et gastronomique riche Qualité des soins médicaux satisfaisante

À considérer :

Le coût de la vie et les prix de l’immobilier ont augmenté ces dernières années

2. Espagne : la proximité rassurante

Pays frontalier, l’Espagne offre un dépaysement en douceur. Un ami retraité installé sur la Costa Blanca me disait récemment : “Je profite du soleil toute l’année et je peux voir mes petits-enfants régulièrement. Que demander de plus ?”

Points forts :

Proximité exceptionnelle avec la France

exceptionnelle avec la France Climat méditerranéen idéal

méditerranéen idéal Infrastructures modernes

Système de santé comparable au français

À considérer :

Coût de la vie proche de celui en France

3. Grèce : entre histoire et mer azur

La Grèce séduit par son ambiance méditerranéenne authentique et ses paysages à couper le souffle.

Points forts :

Patrimoine culturel extraordinaire

extraordinaire Plages paradisiaques

Fiscalité avantageuse pour les retraités du privé (7% pendant 15 ans)

À considérer :

Système de santé moins performant qu’en France

4. Thaïlande : l’exotisme abordable

Premier pays non-européen du classement, la Thaïlande est un paradis pour ceux qui cherchent un changement radical à prix doux.

Points forts :

Coût de la vie très bas (un couple peut vivre avec moins de 1000€/mois)

(un couple peut vivre avec moins de 1000€/mois) Cadre naturel époustouflant

époustouflant Système de santé de qualité (tourisme médical)

À considérer :

Distance importante avec la France

importante avec la France Différences culturelles marquées

5. Île Maurice : la perle de l’océan Indien

Cette île paradisiaque gagne en popularité auprès des retraités français.

Points forts :

Climat idéal toute l’année

toute l’année Population francophone

Sécurité rassurante

À considérer :

Éloignement de la France

de la France Coût élevé des billets d’avion

6. Maroc : le charme oriental accessible

Le Maroc a toujours exercé une attraction particulière sur les Français, notamment les retraités.

Points forts :

Climat agréable

Hospitalité légendaire

légendaire Proximité avec la France

avec la France Coût de la vie très avantageux

À considérer :

Perception d’insécurité dans certaines zones

7. Tunisie : la petite perle du Maghreb

Après quelques années difficiles, la Tunisie retrouve sa place dans le cœur des retraités français.

Points forts :

Accessibilité depuis la France

depuis la France Coût de la vie modéré

Climat méditerranéen idéal

À considérer :

Image de sécurité en amélioration mais encore fragile

8. Sénégal : l’Afrique accueillante

Le Sénégal attire par sa chaleur humaine et son cadre de vie décontracté.

Points forts :

Faible coût de vie

Climat ensoleillé

Fiscalité avantageuse (abattement de 80%)

À considérer :

Qualité des soins et des infrastructures limitée

9. Bali : l’île des dieux à prix doux

L’île indonésienne séduit par son cadre enchanteur et son atmosphère unique.

Points forts :

Coût de la vie très bas

Plages de rêve

Patrimoine culturel fascinant

À considérer :

Distance importante avec la France

avec la France Qualité des soins médicaux insuffisante

10. République dominicaine : les Caraïbes abordables

Ce pays des Caraïbes fait son entrée dans le top 10 en 2025, remplaçant le Costa Rica.

Points forts :

Climat tropical idéal

idéal Plages paradisiaques

Présence d’une communauté française à Las Terrenas

À considérer :

Éloignement de la France

de la France Système de santé perfectible

Conseils pratiques pour réussir son expatriation

Si vous envisagez sérieusement de vous expatrier, voici quelques recommandations que je me permets de partager :

Faites un séjour test de plusieurs mois avant de vous installer définitivement

de plusieurs mois avant de vous installer définitivement Renseignez-vous précisément sur la fiscalité et les conventions bilatérales

sur la fiscalité et les conventions bilatérales Anticipez vos besoins médicaux futurs et la couverture santé

futurs et la couverture santé Gardez un pied-à-terre en France pendant la période de transition

pendant la période de transition Rejoignez des associations d’expatriés pour faciliter votre intégration

Mieux pour moins cher

Les 10 pays qui attirent le plus les retraités offrent chacun des avantages spécifiques qui correspondent à différentes attentes. Du Portugal ensoleillé à l’exotique République dominicaine, ces destinations permettent aux seniors de profiter pleinement de leur retraite dans un cadre de vie agréable, souvent avec un pouvoir d’achat amélioré.

N’hésitez pas à me partager vos expériences ou questions si vous envisagez vous aussi de vous expatrier pour votre retraite !