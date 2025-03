Retraites complémentaires Agirc-Arrco : une arnaque qui cible les retraités

Une nouvelle menace pour les retraités

Recevoir un e-mail ou un SMS de l’Agirc-Arrco vous demandant une mise à jour de votre dossier, cela peut paraître anodin. Pourtant, c’est souvent le début d’une escroquerie bien rodée. Les fraudeurs usurpent l’identité de votre caisse de retraite complémentaire pour dérober vos informations bancaires. Une menace réelle, qui prend de l’ampleur.

Comment fonctionnent ces arnaques ?

Les escrocs rivalisent d’ingéniosité pour tromper leurs victimes. Voici les techniques les plus courantes :

Le faux message officiel : un SMS ou un e-mail avec le logo de l’Agirc-Arrco, demandant de renseigner des informations personnelles.

L'appel trompeur : un faux conseiller prétend qu'un document doit être rempli sous peine de suspension de la pension.

Les liens frauduleux : un clic vous redirige vers un site factice imitant l'interface de l'Agirc-Arrco.

Les pièces jointes infectées : ouvrir un document envoyé par e-mail peut installer un logiciel espion sur votre appareil.

Ces escroqueries exploitent la peur de voir ses revenus bloqués, jouant sur l’urgence pour pousser à l’erreur.

Pourquoi les retraités sont-ils des cibles privilégiées ?

Selon la Fondation de France, 800 000 seniors de plus de 75 ans sont victimes d’abus financiers chaque année. La méconnaissance des outils numériques et une confiance excessive dans les institutions favorisent ces fraudes.

En 2019, une gigantesque arnaque au faux support informatique a touché plus de 8 000 retraités. Un escroc prétendait réparer un problème inexistant sur leur ordinateur, leur soutirant des centaines d’euros.

Comment se protéger efficacement ?

Pour éviter de tomber dans le piège, adoptez ces réflexes de prudence :

Vérifier l’expéditeur : une adresse e-mail suspecte ou un numéro masqué doit vous alerter. Ne jamais partager ses identifiants : l’Agirc-Arrco ne demande jamais d’informations bancaires par mail ou SMS. Utiliser les canaux officiels : en cas de doute, contactez directement votre caisse via votre espace personnel. Signaler les tentatives de fraude : via la plateforme officielle www.cybermalveillance.gouv.fr. Suivre une formation au numérique : certaines mairies et associations proposent des ateliers pour apprendre à repérer les arnaques.

L’Agirc-Arrco renforce ses mesures de sécurité

Face à la recrudescence des fraudes, l’Agirc-Arrco a mis en place :

Une double authentification obligatoire pour accéder à votre compte en ligne.

Des campagnes de sensibilisation mensuelles pour informer les assurés.

Une veille renforcée sur les signalements de fraude, en lien avec les autorités judiciaires.

Que faire en cas de suspicion d’arnaque ?

Si vous avez reçu un message suspect ou transmis vos informations, agissez rapidement :

Interrompez toute communication avec le fraudeur.

Contactez le service Info Escroqueries au 0 805 805 817.

Surveillez vos relevés bancaires et signalez toute transaction douteuse.

Déclarez l'incident sur www.cybermalveillance.gouv.fr pour aider les autorités à identifier les escrocs.

Rester vigilant pour préserver sa retraite

L’arnaque à l’Agirc-Arrco repose sur la tromperie et la manipulation. En appliquant ces conseils et en adoptant une vigilance proactive, vous protégez vos droits et votre tranquillité. N’oubliez pas : aucun organisme officiel ne vous demandera jamais vos données sensibles par mail ou par SMS. Restons prudents !