Retraités : tout savoir sur l’abattement fiscal 2025

Un avantage fiscal pour alléger votre impôt

Vous êtes retraité ou invalide et vous vous demandez si vous avez droit à un abattement fiscal en 2025 ? Avec l’évolution des règles fiscales, il est essentiel de bien comprendre ce dispositif pour optimiser votre déclaration de revenus. Je vais vous expliquer, de façon claire et accessible, qui peut en bénéficier, comment en profiter et quelles sont les nouveautés de cette année.

Qu’est-ce que l’abattement fiscal pour les retraités ?

L’abattement fiscal est une réduction d’impôt accordée aux personnes âgées de 65 ans et plus, ainsi qu’aux personnes invalides de plus de 60 ans sous certaines conditions. Il permet de diminuer le montant des revenus imposables et donc de réduire l’impôt à payer. En 2025, cet avantage fiscal reste une aide précieuse pour de nombreux foyers.

Êtes-vous éligible en 2025 ?

Pour bénéficier de cet abattement, plusieurs critères sont à respecter :

Âge et situation d’invalidité Avoir 65 ans ou plus au 31 décembre 2024

au Ou être invalide de 60 à 64 ans, avec une incapacité permanente d’au moins 50 % Revenus imposables Si vos revenus fiscaux de référence sont inférieurs à 17 510 € , vous bénéficiez d’un abattement de 2 795 €

, vous bénéficiez d’un Entre 17 510 € et 28 170 € , l’abattement est de 1 398 €

, l’abattement est de Au-delà de 28 170 €, aucun abattement ne s’applique Résidence fiscale en France Vous devez être résident fiscal en France, c’est-à-dire y vivre au moins 183 jours par an

Revenu fiscal de référence Montant de l’abattement Inférieur à 17 510 € 2 795 € Entre 17 510 € et 28 170 € 1 398 € Supérieur à 28 170 € Aucun abattement

Les nouveautés de 2025

Chaque année, le gouvernement ajuste certains dispositifs fiscaux. En 2025, voici les principaux changements :

Plafonds de revenus revalorisés de 1,8 % pour tenir compte de l’inflation

pour tenir compte de l’inflation Conditions d’éligibilité élargies pour inclure plus de retraités

pour inclure plus de retraités Double abattement possible pour les couples lorsque les deux conjoints remplissent les critères

Comment déclarer l’abattement fiscal ?

Déclarer ses revenus en ligne ou sur papier Indiquer son âge ou sa situation d’invalidité Vérifier que les revenus sont dans les plafonds autorisés Valider la déclaration avant la date limite (généralement en mai ou juin)

Astuces pour optimiser votre fiscalité

Vérifiez vos justificatifs (attestation d’invalidité, avis d’imposition…)

(attestation d’invalidité, avis d’imposition…) Utilisez les simulateurs en ligne pour connaître le montant de votre abattement

pour connaître le montant de votre abattement Renseignez-vous sur d’autres aides fiscales , comme les crédits d’impôt pour emploi d’un aide à domicile

, comme les crédits d’impôt pour emploi d’un aide à domicile Consultez un expert fiscal si vous avez des doutes

Profitez de cet avantage en 2025

L’abattement fiscal pour les retraités et invalides est un levier financier essentiel pour réduire son impôt et préserver son pouvoir d’achat. En comprenant les règles et en anticipant votre déclaration, vous pouvez maximiser cet avantage. Ne laissez pas cet allègement fiscal vous échapper et assurez-vous d’en bénéficier pleinement cette année !