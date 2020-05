Astuces simples pour bien prendre soin de son visage

Essayer d’avoir une peau éclatante n’est pas forcement quelque chose de difficile ou coûteux. Certainement la majorité d’entre vous connaissent déjà les choses essentielles que nous devons faire quotidiennement pour conserver une bonne peau (c’est-à-dire nettoyer, tonifier et hydrater). Cependant, ces rituels quotidiens ne seraient pas très efficaces si nous utilisions les mauvais produits pour nos différents types de peau, en plus des soins quotidiens l’adoption d’une bonne hygiène de vie est tout aussi importante. Pollution, rayon UV, stresse, tabac et alcool sont des facteurs qui peuvent être néfaste pour l’éclat de notre peau. En suivant ces conseils simples de soins de la peau, vous serez en mesure de retrouver un teint plus clair :

Protégez votre peau contre les rayons UV nocifs du soleil

Les rayons du soleil peuvent vous faire du bien, mais ils contribuent aussi au vieillissement prématuré et augmenteront votre risque de cancer de la peau. Pour prendre soin de votre peau, vous devrez la protéger des rayons UV nocifs du soleil. Pour une protection solaire la plus complète possible, appliquez un écran solaire à large spectre avec un FPS d’au moins 15 avant de quitter la maison. Si vous avez l’intention de passer la majeure partie de votre journée à l’extérieur, réappliquez un écran solaire toutes les deux heures – ou plus régulièrement si vous pratiquez des activités sportives. Dans la mesure du possible, cherchez de l’ombre entre 10 heures et 16 heures, lorsque les rayons UV du soleil sont les plus forts, et couvrez toujours votre peau avec des vêtements de protection, tels que des chemises à manches longues, des chapeaux à larges bords et des pantalons longs.

Arrêter de fumer

La cigarette entraîne un rétrécissement des minuscules vaisseaux sanguins de la couche la plus externe de la peau, ce qui diminue le flux sanguin vers les cellules sensibles de la peau, et affaiblit les protéines qui donnent à la peau sa force et son élasticité, ce qui contribue au relâchement de la peau. En outre, les expressions faciales répétitives que vous faites lorsque vous fumez, comme plisser les yeux pour éviter la fumée et pincer les lèvres pour inhaler la nicotine, peuvent aggraver les rides et ridules. Si vous fumez, la meilleure façon de protéger votre peau est de demander à votre médecin de vous inscrire à un programme d’arrêt du tabac.

Suivez une routine de soin naturelle

Le nettoyage quotidien peut avoir des conséquences néfastes sur la peau. Les savons forts et les gommages abrasifs peuvent éliminer la saleté et les traces de sueur, mais ils privent aussi votre peau de ses huiles naturelles. Pour limiter les éruptions et prévenir les irritations cutanées disgracieuses, soyez gentil avec votre peau. Lavez votre visage à l’aide d’un nettoyant doux et séchez votre peau en la tapotant ou en la tamponnant avec une serviette douce. Si votre peau est sèche, utilisez un hydratant de haute qualité conçu pour votre type de peau. Vous pouvez également appliquer une huile végétale, l’huile d’avocat, le germe de blé, l’amande douce ou d’argan, en particulier, sont particulièrement nourrissantes. Ces huiles vont agir comme un film qui va protéger la peau sèche et la régénérer. Vous pouvez également apprendre à faire vos propres soins de beauté, créer des masques visage entièrement naturels et faits maison en écrasant une banane mûre ou en mélangeant un quart de tasse de lait en poudre avec suffisamment d’eau pour former une pâte épaisse.

Mangez bien

Une alimentation saine peut contribuer à nourrir votre peau de l’intérieur. La vitamine A, que l’on trouve dans les produits laitiers, est un élément clé d’une alimentation saine pour la peau. Le yaourt allégé, en particulier, est non seulement riche en vitamine A, mais aussi en acidophilus, un type de bactérie vivante qui peut avoir un impact sur la santé de votre peau. Pour avoir une peau parfaite, vous devrez également consommer beaucoup de fruits et légumes frais. Les mûres, les fraises, les myrtilles et les prunes, riches en antioxydants, sont particulièrement bénéfiques, car elles protègent les cellules de votre peau contre les dommages et la désintégration.

Une bonne hydratation

Une bonne hydratation joue un rôle important dans le maintien d’une peau saine. L’eau aidera vos cellules à absorber les nutriments précieux et à éliminer les déchets nocifs, ce qui donnera automatiquement à votre peau un aspect plus propre et plus clair.

Gérer votre niveau de stress

Le stress déclenche une réaction chimique qui rend votre peau plus réactive. En vous exerçant régulièrement et en pratiquant des techniques de gestion du stress, comme la respiration profonde et l’imagerie visuelle, vous serez en mesure de réduire les effets du stress sur votre peau.

Conclusion

Votre peau joue un rôle important dans la protection de votre corps contre l’environnement, alors n’oubliez pas de lui offrir les soins nécessaires et de l’attention. En suivant les conseils susmentionnés, vous récolterez les fruits de vos efforts pendant de nombreuses années.