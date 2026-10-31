« Au bout de l’enquête » du 31 octobre 2026 : découvrez les sujets au programme de l’émission

Quels sont les sujets au programme d’Au bout de l’enquête le 31 octobre 2026, et quelles affaires l’émission va-t-elle reprendre ? Programmée sur France 2 à partir de 14 h 05, cette série de rediffusions revient sur des faits divers où l’enquête et l’investigation ont permis de faire émerger des éléments décisifs. Parmi les affaires annoncées figure celle d’Yvette Julien, retrouvée grièvement blessée chez elle à Doué-la-Fontaine, près d’Angers. La victime a survécu et a pu témoigner au procès de son agresseur présumé. Pour les autres épisodes, les informations disponibles ne permettent pas d’établir avec certitude la liste complète des affaires diffusées : mieux vaut donc distinguer le programme annoncé des titres parfois divergents publiés dans les grilles.

Au bout de l’enquête du 31 octobre 2026 : les informations pratiques

Le magazine présenté par Marie Drucker, avec l’éclairage du criminologue Alain Bauer, s’intéresse aux étapes qui permettent de résoudre des affaires parfois anciennes ou réputées insolubles. L’intérêt ne tient pas seulement au dénouement : le reportage montre aussi comment les témoignages, les indices et le travail de la justice peuvent faire évoluer une investigation.

Information Détail annoncé Date Samedi 31 octobre 2026 Chaîne France 2 Début du rendez-vous 14 h 05 Format annoncé Trois numéros rediffusés Affaire détaillée dans les présentations L’agression d’Yvette Julien à Doué-la-Fontaine

Une affaire marquée par la survie de la victime

À Doué-la-Fontaine, Yvette Julien, âgée de 91 ans, a été retrouvée inconsciente à son domicile, grièvement blessée. Elle a survécu et a ensuite pu faire face à son agresseur présumé lors du procès. Les présentations de l’émission soulignent le rôle de l’enquête, qui a conduit à des aveux et permis de faire avancer le dossier judiciaire.

Je trouve que ce type de récit rappelle une réalité souvent oubliée : une enquête ne repose pas toujours sur un indice spectaculaire. Parfois, la parole d’une victime, recueillie avec soin, devient une pièce essentielle d’un dossier. C’est aussi ce qui donne à ce reportage une portée humaine, au-delà de la mécanique policière.

Trois rediffusions, mais une programmation à vérifier

Les annonces indiquent que France 2 propose trois numéros à partir de 14 h 05. Certaines grilles donnent des horaires différents pour les épisodes suivants, et les intitulés disponibles ne permettent pas de confirmer avec précision les trois affaires. Je préfère donc ne pas attribuer à l’émission un sommaire complet qui n’est pas clairement établi.

Un élément de contexte est néanmoins utile : le magazine revient régulièrement sur des dossiers complexes, parfois restés sans résolution pendant des décennies. Les présentations évoquent notamment des affaires ayant résisté près de 50 ans aux enquêteurs. Ce chiffre donne une idée du temps que peut exiger la recherche de preuves, mais il ne signifie pas que chaque épisode de cette édition porte sur un dossier aussi ancien.

Ce que le magazine apporte au-delà du fait divers

Le format met en perspective la méthode : recouper les déclarations, réexaminer les indices et confronter les éléments recueillis aux exigences de la justice. Je pense à un téléspectateur qui découvre une affaire par son issue : le récit prend une autre dimension lorsqu’il montre les hésitations, les impasses et les vérifications qui ont précédé le résultat. Une enquête convaincante ne transforme pas le doute en certitude par effet de montage ; elle explique comment les faits ont été établis.

Pour replacer ces récits dans l’actualité, je peux aussi comparer les sujets du magazine à des affaires récentes, sans les confondre avec les épisodes annoncés. On peut par exemple suivre une enquête criminelle toujours en cours ou lire le point sur la relance d’une enquête par la justice. Ces dossiers distincts rappellent combien la durée et la solidité des investigations comptent.

Pourquoi suivre les témoignages et le travail d’investigation

Un programme consacré aux faits divers peut facilement privilégier le suspense. Ici, l’intérêt est plutôt de comprendre comment les enquêteurs reconstruisent une chronologie et ce que les éléments réunis permettent réellement d’affirmer. C’est une différence importante : le récit d’une affaire doit éclairer le travail judiciaire, pas seulement en dramatiser les étapes.

Je garde en tête une autre scène très simple : un spectateur note une date ou un détail entendu dans un témoignage, puis comprend plus tard pourquoi cet élément a compté. Ce déclic est souvent plus instructif qu’un rebondissement présenté comme une révélation. Le magazine est à son meilleur lorsqu’il rend lisible cette progression, sans faire passer une hypothèse pour une preuve.

À retenir avant la diffusion

Le rendez-vous commence à 14 h 05 sur France 2, le samedi 31 octobre 2026.

sur France 2, le samedi 31 octobre 2026. La programmation annoncée comprend trois numéros du magazine.

L’affaire d’Yvette Julien, à Doué-la-Fontaine, est celle qui ressort clairement des présentations disponibles.

Les horaires détaillés et les titres des autres épisodes sont à vérifier dans la grille de diffusion le jour même.

Pour cette édition d’Au bout de l’enquête, les sujets au programme promettent une plongée dans les faits divers, les témoignages et les rouages de la justice ; le 31 octobre 2026, l’émission rappellera surtout qu’une investigation solide se mesure aux faits qu’elle établit.

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