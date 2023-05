Le Bac 2014 (général, professionnel et technologique) passe en phase deux avec la publication des résultats. Il y a également une précision pour les maths.

De nombreux candidats ont passé leur bac 2014 et parfois les épreuves ont été quelque peu chamboulées. La grève des trains, les sujets assez complexes ou encore les fuites n’ont pas épargné les lycéens. Désormais, le calvaire est terminé et les futurs étudiants attendent avec impatience les résultats de chacune des séries. Il est possible de connaitre les dates ainsi que les horaires pour chacune des épreuves. Les lycéens devront donc attendre jusqu’au 4 juillet aux alentours de 9 heures pour connaitre le résultat de cette première phase.

Dates et horaires des résultats du Bac 2014

Ceux qui auront définitivement échoué seront invités après le Bac 2014 à se réinscrire au lycée. Les autres auront une seconde chance avec l’épreuve de rattrapage et les résultats seront connus le 8 juillet aux alentours de 20 heures. En parallèle, l’épreuve de maths au Bac 2014 a été sévèrement critiquée par les lycéens. Une pétition a récolté près de 50 000 signatures et Benoît Hamon a fait part d’une précision sur BFMTV. En effet, lors de la correction des copies, les examinateurs prendront en compte la difficulté de cette épreuve qui représente un fort coefficient pour la série scientifique.

L’épreuve de maths au Bac 2014 notée sur 24

L’épreuve de maths du Bac 2014 serait également notée sur 24 comme le stipule le secrétaire national à la pédagogie au Snalc, Jean-Rémi Girard. Il a affirmé au journal que les quatre exercices étaient notés sur 5 points. Dans les consignes, chacun des exercices « est noté sur six. L’épreuve est donc notée sur 24 ». Il faut également savoir qu’une harmonisation des notes peut être observée, cela permet de ne pas avoir des écarts trop importants entre les lycéens.