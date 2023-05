Le Baclofène est utilisé comme une pilule minceur et ce détournement serait une mauvaise idée. La plus grande prudence est de mise.

Au départ le Baclofène est un myorelaxant qui vise à traiter les contractions musculaires involontaires. Toutefois, des experts ont pu constater qu’il était efficace dans un autre domaine. Par conséquent, c’est un traitement prescrit par les médecins aux personnes souffrant d’un problème d’alcool. Avec une certaine dose, il est possible de réduire voire de stopper définitivement la consommation. Toutefois, ce médicament a été détourné comme une pilule minceur et la plus grande prudence doit être au rendez-vous comme le révèle l’ANSM dans un communiqué de presse dévoilé sur son site Internet.

Le Baclofène n’est pas autorisé dans le secteur de la minceur

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a constaté que le Baclofène était utilisé illégalement dans un troisième secteur comme pilule minceur. Après les fêtes de fin d’année, des consommateurs se lancent à la recherche du remède miracle pour perdre quelques kilos et certains sont prêts à tout. Toutefois, ce médicament a été utilisé dans des régimes alimentaires amaigrissants ou pour traiter les troubles relatifs au comportement alimentaire. L’ANSM révèle qu’il n’y a aucune étude qui montre une efficacité dans ce secteur et cet argument n’est pas le seul à prendre en compte.

Le Baclofène comme pilule minceur est dangereux

Le Baclofène détourné comme pilule minceur peut être à l’origine d’effets indésirables très graves. L’agence précise qu’il est donc déconseillé d’avoir recours à ce procédé qui pourrait s’avérer dangereux pour la vie des personnes concernées. L’ANSM souhaite insister sur le fait qu’il est impératif de ne pas utiliser un médicament dans des situations qui ne sont pas prises en compte dans les caractéristiques du produit. Actuellement, le Baclofène est autorisé uniquement dans le traitement de la dépendance liée à l’alcool et les contractures spastiques.