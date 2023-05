La télévision brésilienne Bareroft TV a diffusé un documentaire sur le quotidien de cet enfant de cinq ans, son poids est très préoccupant, son appétit est démesuré par rapport à son âgé et c’est devenu une addiction, la nourriture est vitale, mais il souffre très certainement du syndrome de Praden-Willi.

Ce Brésilien souffre sans doute du syndrome de Prader-Willi

Cet enfant est venu au monde avec un poids tout à fait normal, mais à partir d’un an et demi, il prenait trois kilos par mois. Ses parents se sont aperçus que leur fils avait un problème, mais malgré du sport son poids n’a fait qu’augmenter au fil des trimestres. Le syndrome de Prader-Willi est une maladie génétique qui se caractérise à la naissance par un manque de tonus musculaire, des difficultés à s’alimenter s’installent puis une obésité associée à une prise excessive d’aliments se précise.

Quelques explications concernant la prise excessive de poids d’un enfant

La sévérité des manifestations varie d’une personne à l’autre. Le syndrome peut toucher les deux sexes, on estime qu’un enfant atteint de cette maladie n’a pas nécessairement plus faim qu’un autre, mais l’intérêt pour la nourriture est si grand qu’il ne peut pas résister et cela tourne à une véritable obsession. Les complications peuvent être très graves, diabète, problèmes cardiovasculaires, respiratoires. Il n’existe pas pour le moment de traitement capable de guérir ce syndrome, mais une prise en charge par des professionnels de santé et cela le plus tôt possible peut améliorer l’évolution de la maladie tout en limitant les complications.

Ce Brésilien de 5 ans doit dormir avec un appareil respiratoire

Sur le site Orphanet, des explications précises et complémentaires sont à consulter. En France, le CHU de Toulouse est particulièrement référencé dans ce domaine. Une étude toute récente a démontré que la chirurgie bariatrique pourrait être un espoir certain pour tous les malades atteints de cette pathologie. Des études sont en cours, elles devront d’ici quelque temps confirmer ou non l’utilité de cette chirurgie. En attendant, le petit Brésilien doit utiliser durant son sommeil un appareil respiratoire pour prévenir ses apnées.

Problème de poids, Pixabay – mojzagrebinfo