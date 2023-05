La dénutrition lors d’un traitement anti-cancéreux est malheureusement avérée chez de nombreux patients. Le risque est très important chez les personnes atteintes d’un cancer. La maladie et les médicaments ont tendance à couper l’appétit tout en provoquant chez le malade des nausées et des vomissements. Adapter son alimentation est primordial pour éviter toutes les carences nutritionnelles.

L’alimentation lorsqu’une personne souffre d’un cancer doit être de qualité, face à la maladie, il faut éviter trop de sédentarité, se préserver autant que possible un bon moral et se prévenir de tous moments de déprime. Des médecins généralistes et des spécialistes vont se réunir autour d’une table ronde du 8 au 10 octobre pour assister aux entretiens de Bichat à Paris, ils vont essayer de faire le tour de la santé en 2015, un vaste sujet qui suscite de nombreux débats constructifs.

Les malades du cancer doivent opter pour une alimentation spécifique

L’alimentation est au cœur des discussions, elle doit rester qualitative pour que le corps ne subisse pas trop de carences et cela durant toutes les étapes de la maladie, lorsqu’il y a perte de poids et que le corps est malnutri, les réserves restantes ne suffisent plus à combattre la maladie. Certains cancers peuvent récidiver par dénutrition (cancers digestifs), une perte de poids de plus de 10% peut avoir des conséquences très graves. Lorsque la maladie a été décelée, un diététicien doit absolument prendre en charge le patient pour le guider vers une alimentation adaptée, car la dénutrition peut entraîner en plus des symptômes de la pathologie, une grande fatigue. Le diététicien va suggérer des aliments non odorants pour ne pas accentuer les nausées, mais parfois cela ne suffit pas, il faut alors avoir recours à une alimentation artificielle par sonde ou dans les veines.

La dénutrition est réelle chez les patients atteints d’un cancer

L’alimentation doit rester variée et plutôt végétarienne, des fruits et des légumes en quantité suffisante et peu d’apport en viande, il faut garder une activité physique autant que cela est possible au moins 30 minutes de marche et cela 5 jours par semaine, il faut à tout prix préserver sa qualité de vie du mieux que l’on peut et éviter les occupations telles que l’ordinateur et la télévision qui doivent rester des moments furtifs. Le cancer est un mauvais moment de la vie, l’alimentation, la présence des autres, le bon moral et l’espoir peuvent participer à la guérison.