En Europe, le cannabis est largement implanté et la France se trouve même à la première position en matière de consommation.

La France n’obtient pas souvent la première place du podium dans divers évènements. Nous pourrions donc nous réjouir pour une fois, car le pays est champion, mais la catégorie dans laquelle il se trouve n’est malheureusement pas gratifiante. En effet, l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies s’est intéressé à la consommation de cette drogue en Europe et la France est championne. Dans la catégorie 15/64 ans, le rapport mentionne qu’une personne sur dix a déjà testé le cannabis qui reste une plante néfaste.

Le cannabis est largement fumé en France par rapport à l’Europe

En effet, plusieurs études ont montré que le cannabis avait un impact sur le comportement et une dépendance est même envisageable. De ce fait, elle n’est pas légalisée sur le sol français alors qu’elle l’est dans d’autres pays. Toutefois, les effets négatifs sont importants même si cette substance illicite est parfois utilisée dans des centres pour lutter contre certaines maladies. L’OEDT a donc constaté que la France était loin devant le Danemark, l’Espagne et même les Pays-Bas qui obtiennent respectivement en matière de consommation 35.6, 30.5 ainsi que 25.7 %. De plus, une autre statistique a été partagée et elle n’est pas glorieuse.

Deux fois plus de consommateurs en France chez les 15/34 ans

En effet, lorsque l’on prend la tranche d’âges 15/34, la consommation est encore plus importante en France. De ce fait, les adeptes de cannabis dans notre pays sont deux fois plus nombreux que ceux référencés dans d’autres nations européennes. En parallèle, l’observatoire note qu’il y a tout de même près de 85 millions de consommateurs de cette drogue en Europe et ces personnes ont au moins fumé une fois. Enfin, un autre constat a été établi et il met en valeur une augmentation de la pureté du cannabis et d’autres drogues.