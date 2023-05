La césarienne serait pratiquée en France relativement fréquemment comme le montre une nouvelle étude, mais certains pays ont la première place.

La césarienne est réalisée en France et le taux est assez important puisque le pays se situe dans la tranche 20/24.9 % selon une infographie transmise par le Figaro. Même si la fréquence peut paraître élevée, certains pays obtiennent la première place et c’est le cas par exemple pour l’Allemagne, la Pologne, la Roumanie ou encore la Suisse et l’Italie. En effet, ces pays de l’Europe se retrouvent dans la zone à plus de 30 % de césariennes par accouchement.

La césarienne est pratiquée une fois sur cinq en France

Pour rappel, la césarienne est une intervention chirurgicale qui peut être réalisée dans deux cas de figure : une programmation ou une exécution en urgence avec par exemple une sortie complexe en siège. Les médecins doivent donc procéder à une incision de la paroi utérine pour extraire l’enfant et généralement les mamans gardent une cicatrice au niveau de la naissance des poils pubiens. Certains experts pointent du doigt cette pratique comme le révélait une étude de 2014 réalisée par l’Institut Karolinska. Ce dernier précisait que la césarienne pouvait avoir sur l’enfant un effet épigénétique.

Ne pas sous-estimer les inconvénients de la césarienne

En ce qui concerne la fréquence de la césarienne en France, elle est pratiquée lors d’une naissance sur cinq contre une pour sept en Islande et une sur deux à Chypre selon les données transmises par la BJOG (Journal des Obstétriciens britanniques). Les auteurs de cette enquête estiment que la fréquence de ce mode d’accouchement peut être expliquée par des soins de mauvaise qualité. Il faut également noter que la césarienne a des conséquences parfois dramatiques comme une infection, une hémorragie… Contrairement à certaines idées reçues, il est moins risqué de mettre son enfant au monde par voie basse que par césarienne.