Comment choisir les bons cadres pour vos œuvres d’art ?

Une peinture sur le mur a le potentiel de transformer une pièce entière. C’est pourquoi le choix des œuvres d’art pour la décoration de la maison est un processus qui doit être effectué avec soin. En fin de compte, les œuvres d’art qui orneront les murs peuvent donner de la personnalité, de la classe et du style aux différents espaces de votre maison.

La décoration intérieure repose sur l’idée que les éléments de l’environnement influencent l’humeur. De même, les espaces et leurs éléments esthétiques en disent long sur la personne en charge du processus de décoration. C’est pourquoi le choix des tapisseries, des meubles et des objets d’art pour la maison est une tâche à laquelle nous devons faire face avec responsabilité et dévouement, car c’est la clé pour injecter de la personnalité, du caractère et du style dans notre maison.

Voici quelques conseils et facteurs à prendre en compte lors du choix des œuvres d’art qui seront accrochées aux murs de votre maison.

Choisir les tableaux en fonction de leur taille

Cela semble évident, mais beaucoup choisissent d’ignorer ce conseil jusqu’à ce qu’ils réalisent leur erreur. En matière de décoration intérieure, il n’est pas possible de choisir des œuvres d’art ou des tableaux sans tenir compte de la taille de la pièce ou de la surface concernée. De nombreuses personnes achètent une superbe peinture à l’huile en pensant à la pièce de leur maison, pour se rendre compte que l’œuvre d’art ne correspond pas aux dimensions de l’espace. C’est l’une des raisons pour lesquelles les tableaux commandés sur mesure constituent l’une des meilleures solutions, car ils s’adaptent parfaitement aux exigences de la pièce.

Bien que le choix d’une œuvre d’art en fonction des dimensions puisse sembler trop strict, la réalité est que nous disposons de nombreuses options pour obtenir le style que nous recherchons. Par exemple, nous pouvons choisir une grande œuvre d’art ou, au contraire, opter pour des combinaisons qui mélangent des œuvres de taille moyenne avec des petites. Dans ces cas, la disposition et le placement des tableaux deviennent encore plus importants pour atteindre un véritable équilibre esthétique.

Votre personnalité au centre de tout

Il existe des professionnels qui se consacrent exclusivement à la décoration intérieure, des maisons aux bureaux en passant par les espaces publics. Si vous devez apprécier leurs conseils pour leur expertise dans le domaine, vous devez également donner la priorité à votre personnalité et à vos goûts lorsque vous choisissez des œuvres d’art pour votre maison comme ce sera le cas si vous achetez une maison neuve en rangée à Saint-Jérôme. En fin de compte, il s’agit d’un espace où vous passerez la plupart de votre temps, l’objectif est donc de faire en sorte que vous vous sentiez à l’aise dans chaque pièce.

Ainsi, certaines personnes montreront une prédilection pour les peintures de paysages, tandis que d’autres opteront pour des portraits commandés, des peintures à l’huile impressionnistes ou des reproductions d’œuvres des grands artistes de notre époque.

Répliques ou peintures d’artistes inconnus ?

Grâce au fait que l’artiste effectue une étude approfondie de l’auteur et de la technique utilisée, il est possible d’obtenir des résultats de très haute qualité. Choisir de décorer avec des répliques de tableaux est un excellent moyen de montrer quels sont vos goûts et vos auteurs préférés.

D’autre part, certaines personnes pensent que les reproductions d’art nuisent à l’originalité d’un projet de décoration. Leur principal argument est de dire que l’on gâche la grande opportunité d’exposer des pièces exceptionnelles et uniques. Grâce à l’Internet, il est possible de décorer avec des tableaux d’artistes de différentes régions du monde. De cette façon, nous favorisons une proposition unique pour donner un style plus exclusif et personnel à notre maison.

Visitez des galeries, mais recherchez également des peintures en ligne

Décorer avec des tableaux est un excellent prétexte pour se lancer dans les expositions d’artistes locaux de votre communauté. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez renoncer à chercher et à acheter des œuvres d’art en ligne. De cette façon, vous couvrirez un spectre plus large lors du processus de sélection des œuvres qui décoreront les murs de votre maison.

En peu de temps, vous vous serez familiarisé avec le monde fascinant des expositions ou des ventes aux enchères locales et vous cultiverez également votre connaissance des meilleures plateformes ou des sites d’artistes indépendants où vous trouverez des œuvres qui correspondent à vos goûts personnels, à votre budget et à votre style.

Éclairage et palette de couleurs

Si vous ne souhaitez pas apporter de changements structurels ou esthétiques directement sur les surfaces de votre maison, il existe d’autres facteurs à prendre en compte lorsque vous décorez avec des photos. Tout d’abord, évaluez l’éclairage de chaque pièce car certaines œuvres s’apprécient mieux à la lumière naturelle ou artificielle.

De même, pensez à l’atmosphère que vous voulez recréer et aux couleurs particulières de chaque lieu. Assurez-vous que la palette de couleurs du tableau génère l’effet désiré, que vous optiez pour une combinaison harmonieuse ou un contraste accentué qui transmet une plus grande énergie et vitalité.