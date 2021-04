Comment maximiser l’espace de rangement dans votre maison ?

L’espace de rangement constitue un détail très important pour le confort d’une maison. Même si cet espace n’y est pas disponible, vous avez toujours la possibilité de l’aménager comme il se doit. Bien entendu, cette tâche ne se révèle pas souvent facile, vu que vous pouvez être à court d’idées. Pour vous aider à sortir de ces périodes de manque d’inspiration, voici quelques astuces très pratiques et qui marchent !

Maximiser l’espace de rangement dans la cuisine

Pour libérer de l’espace dans votre maison neuve en rangée dans les Laurentides, vous devez vous occuper de chaque pièce. À cet effet, commencez par apporter un regard nouveau dans la cuisine. Il existera certainement des travaux que vous pouvez entreprendre afin de libérer plus d’espace.

Tout d’abord, cherchez à optimiser les angles de cette pièce. N’hésitez pas à remplacer les armoires de cuisine en vous procurant des meubles plus confortables. Pour plus de réussite, vous pouvez aussi installer des plateaux pivotants et des tablettes extractibles facilitant ainsi l’accès à vos accessoires de cuisine.

En ce qui concerne les accessoires de cuisine, vous pouvez les ranger autrement en les suspendant tout simplement. Cela vous évitera ainsi les tiroirs qui débordent, et par conséquent, vous procurera assez de place.

Maximiser l’espace de rangement dans la chambre à coucher

Comme évoqué précédemment, il faut intervenir dans toutes les pièces de la maison pour maximiser l’espace de rangement. Ainsi, en dehors de la cuisine, vous devez aussi apporter des modifications dans la chambre à coucher.

Essayez, par exemple, de créer du rangement sous votre lit. Cela ne s’avère pas compliqué à réaliser, car une simple acquisition de bacs transparents ou de boites à carton suffit pour atteindre cet objectif. Grâce à ces contenants, vous pouvez ranger beaucoup d’équipements tels que les couvertures chaudes d’hiver, les bricolages des enfants, etc.

À part l’idée d’aménagement, il est également possible de vous procurer du rangement en hauteur destiné à remplacer les tables de chevet. Cela vous permettra ainsi de gagner assez de place, car les tables de chevet occupent assez d’espace, même si elles s’avèrent pratiques.

Maximiser l’espace de rangement ailleurs dans la maison

En dehors de la cuisine et de la chambre à coucher, vous pouvez aussi gagner de l’espace en optant pour des aménagements bien pensés. À cet effet, l’installation d’un rangement pour les manteaux et chaussures sous votre escalier semble une excellente idée. Libérer votre hall d’entrée pourrait aussi vous fournir assez d’espace de rangement.

Pour tout dire, il existe de nombreuses idées que vous pouvez suivre pour maximiser l’espace de rangement dans votre maison. Il vous revient donc d’opter pour celles qui vous conviennent et qui répondent à votre mode de vie.