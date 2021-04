Comment optimiser votre site web pour les moteurs de recherche ?

Nous allons examiner les exigences de base pour vous aider à démarrer et à trouver la meilleure façon d’optimiser votre contenu pour les moteurs de recherche.

À la fin de cette série, vous serez en mesure de :

Choisir les bons mots-clés pour votre site web,

Vous assurer que les moteurs de recherche comprennent le contenu de vos pages, et

Commencer à obtenir des liens d’autres sites Web (backlinking).

Tous ces éléments vous aideront à construire une base solide pour votre plan d’optimisation des moteurs de recherche ou SEO.

Qu’est-ce que l’optimisation des moteurs de recherche (SEO) ?

L’optimisation des moteurs de recherche (SEO) est le processus qui consiste à améliorer votre site web pour attirer davantage de visiteurs à partir des moteurs de recherche. Il s’agit d’une partie essentielle de la première étape de la méthodologie Inbound.

Il vous aide à attirer les internautes qui recherchent du contenu pertinent sur votre activité à partir des moteurs de recherche et à les convertir en nouveaux visiteurs sur votre site Web.

Pour comprendre le référencement SEO, il faut donc réfléchir à la manière dont les gens cherchent des informations aujourd’hui.

Supposons que quelqu’un entende parler du mouvement des mini maisons, un engouement qui se manifeste dans tout le pays où les gens réduisent leur vie à un espace de 30 m2, et qu’ils veuillent en savoir plus sur la façon dont ils peuvent en construire une eux-mêmes.

Comment une personne souhaitant trouver ces informations pourrait-elle faire ? La probabilité la plus élevée est qu’elle aille sur Internet et recherche sa demande dans un moteur de recherche, tel que Google.

Et si cette personne recherche plus de spécificités dans sa recherche, elle pourrait taper « Comment construire une mini-maison sur roues ? » ou « Outils nécessaires pour construire une mini-maison ».

Google reçoit chaque jour plus de 3,3 milliards de recherches de personnes qui ont des questions et des problèmes à résoudre.

Les moteurs de recherche fournissent les résultats les plus pertinents et les plus utiles provenant d’une source faisant autorité.

Pour les trouver, ils envoient ce que l’on appelle des « spiders » ou des « web crowlers » qui parcourent tous les sites du web à la recherche de ce contenu.

Ces « spiders » essaient de comprendre le contenu de chaque page. C’est pourquoi il est essentiel de disposer d’une base de référencement solide SEO et cohérente pour être trouvé par les moteurs de recherche.

Comprendre rapidement ce que vous essayez de leur dire

À partir de toutes ces données, ils créent une liste de résultats qui sont pertinents et utiles pour l’utilisateur. Ils classent ensuite ces résultats en fonction de la popularité et de l’autorité de ces sites web.

Plus un site Web reçoit de visites, mieux il est classé. La sélection d’annonces est ce que vous voyez lorsque vous obtenez un résultat de recherche dans le moteur de recherche.

Par exemple sur Google, les premiers résultats de 1 à 4 sont des annonces payées par Google AdWords, et le reste des annonces apparaît tout au long de la page.

Pour déterminer si l’un de vos résultats de recherche est payant ou non, recherchez la petite icône verte qui indique « annonce ». Ces sites Web paient pour que Google les affiche dans les premiers résultats de recherche.

En dessous des annonces payantes, vous verrez les 10 premiers résultats organiques ou non payés, qui contiennent les réponses les plus populaires et les plus pertinentes.

En tant que spécialiste du marketing ou propriétaire d’entreprise, votre objectif est de figurer en tête des résultats organiques car, soyons honnêtes, la plupart des gens ne cliquent que sur les premiers résultats qu’ils voient.

En fait, 94 % des personnes qui effectuent des recherches cliquent sur le premier résultat qui s’affiche et moins de 6 % cliquent sur le deuxième résultat.

Alors comment arriver en tête des résultats des moteurs de recherche ?

Eh bien, c’est là que l’Inbound Marketing entre en jeu. Vous devez comprendre ce que vos prospects recherchent afin de vous assurer qu’ils trouvent votre site web.