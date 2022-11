Il y a de nombreux restaurants en France, par conséquent se démarquer de la concurrence est primordial pour attirer la clientèle et conquérir de nouveaux convives constamment.

Le cabinet d’architecture d’intérieur iKA Design met l’expertise de son équipe d’architectes d’intérieur de restaurants au service de votre projet d’aménagement d’intérieur ERP et CHR.

L’aménagement intérieur d’un restaurant, lorsqu’il est réalisé efficacement, est un élément clé pour renforcer l’identité visuelle de votre établissement de restauration et optimiser l’expérience client.

Renforcez votre identité avec un aménagement intérieur de restaurant réussi

Vous avez ouvert un restaurant, depuis longtemps ou récemment et vous souhaitez que l’aménagement intérieur reflète l’ambiance et le concept que vous avez en tête ? L’aménagement intérieur d’un restaurant est un vaste projet qu’il convient de déterminer et de chiffrer afin de respecter vos besoins, vos envies et que vous soyez en mesure de savoir ce qu’il est possible d’améliorer avec votre budget actuel.

En collaboration avec un architecte d’intérieur spécialisé dans l’aménagement d’ERP (établissements recevant du public) et CHR (café-hôtel-restaurant), vous pourrez définir votre projet d’aménagement dans le respect des normes en vigueur dans le domaine de la restauration (HACCP, accessibilité, sécurité incendie…).

Le choix des matériaux, du mobilier, de l’agencement des diverses zones de votre restaurant (restauration, cuisine, espace de circulation, zone d’encaissement…) compte parmi les éléments qui seront pris en compte dans votre projet d’aménagement intérieur de restaurant.

Le cabinet d’architecture d’intérieur ERP et CHR iKA Design vous fait bénéficier de son expertise dans les nouvelles tendances en architecture de restaurant afin de rendre votre restaurant unique, chaleureux et mémorable.

Le décor de votre salle de restauration retiendra l’attention de votre clientèle. Son sens du toucher pourra également être sollicité par des matériaux doux et confortables. Et selon l’emplacement de votre cuisine par rapport à la salle, le sens olfactif de votre clientèle pourra être mis en éveil.

En effet, l’aménagement intérieur de restaurant participe en de nombreux points à renforcer votre identité, car tout ne se passe pas uniquement dans l’assiette.

Optimisez l’expérience client grâce à l’aménagement intérieur de votre restaurant

Pour une expérience client réussie et optimale, l’aménagement d’intérieur d’un restaurant est un élément clé.

Grâce à un agencement efficace des différents espaces de votre restaurant, le service pourra s’effectuer rapidement, sans gêner les clients, car se cogner entre deux tables lors du passage d’un plat n’est agréable ni pour le serveur ni pour vos invités. Les allées de circulation doivent être dégagées et le nombre de places assises/tables doit être cohérent par rapport à la superficie de votre restaurant tout en prenant en compte vos impératifs financiers.

L’agencement du restaurant fait donc partie intégrante de l’aménagement intérieur.

Le cabinet d’architecture d’intérieur iKA Design intervient pour vous apporter des solutions quant aux modifications nécessaires à effectuer pour que votre restaurant soit non seulement aux normes, mais aussi plus convivial pour votre clientèle.

Dans un espace éclairé de façon agréable (tamisé ou non selon le concept de votre restaurant), proposant des alcôves intimes ou des tables joliment disposées, des sièges confortables pour y passer un certain moment, et un service de qualité, votre clientèle reviendra à plusieurs reprises.

Elle participera ainsi au bouche-à-oreille qui augmentera la renommée de votre restaurant et sera un levier d’acquisition en termes de clientèle.