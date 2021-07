Comment sélectionner l’emplacement idéal pour votre commerce ?

Plus que pour toute activité, le succès d’un commerce tient en majeure partie à son emplacement. C’est même souvent la clé de sa réussite. Pour bien choisir le lieu d’implantation d’une boutique, il existe des critères tant géographiques que juridiques. Voici un mini guide des astuces pour trouver le meilleur emplacement.

Les critères géographiques

La première qualité d’un emplacement commercial doit être sa visibilité. Les clients doivent en effet pouvoir apercevoir l’enseigne d’assez loin. La taille de la vitrine joue aussi un rôle important dans ce critère car vous pouvez avoir un très grand local avec une toute petite vitrine qui ne sera donc pas bien visible des clients et qui vous permettra d’y présenter moins de produits.

Vient ensuite l’accessibilité par les transports en commun ou en voiture, et particulièrement si les lieux ne se trouvent pas en centre-ville comme c’est le cas d’un local à louer à Piedmont très bien desservi par l’A15 depuis Laval ou Montréal.

Il faut aussi réfléchir à la zone de chalandage et ce critère rejoint celui du flux de client journalier. Car pour la plupart des commerces, la notion du nombre de personnes de passage chaque jour dans la rue de localisation du commerce est vitale. Un emplacement n°1 est donc généralement situé sur un axe commercial majeur. Il faut cependant vérifier que le local soit placé dans la bonne partie car quelques centaines de mètres d’écart suffisent parfois pour changer la donne et particulièrement si l’artère est vaste.

Si votre activité dépend essentiellement de personnes venant travailler (comme de la restauration rapide ou à emporter), il est certain qu’il faut se situer dans un secteur de bureaux alors que d’autres services fonctionneront mieux dans des zones plus résidentielles. Il faut savoir que certains critères sont communs à toutes les activités commerciales mais certains sont spécifiques à un type de commerce.

Les critères extérieurs au local

Regarder aussi ce que fait la concurrence. N’avez-vous pas remarqué que l’on trouve souvent des commerces de même type dans une zone donnée ? Dans certains secteurs on trouve en effet de nombreux magasins de décoration et de meubles, dans d’autres des magasins de chaussures ou de vêtements.

En ce qui concerne le choix d’un emplacement commercial, il ne faut pas craindre la concurrence, bien au contraire. Car la concurrence attire aussi les clients qui sont désireux et friands de pouvoir comparer d’autres produits et peut-être acheter le vôtre s’il est plus compétitif ou correspond davantage à sa recherche.

Qui dit emplacement de premier choix, dit aussi un prix de loyer élevé. Il est donc primordial de faire l’équation entre le coût mensuel et ce que va vous rapporter le fait d’être très bien situé. Si le succès de votre commerce repose sur la quantité écoulée d’un produit ayant une marge faible, alors il ne faut certainement pas hésiter à rechercher un local bénéficiant d’un flux de passage très important.

Regardez enfin les conditions initiales de la location : pas de porte, garanties supplémentaires demandées par le propriétaire, et sur le long terme à qui incombe la charge de certains travaux etc…