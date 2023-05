Le virus Ebola a fait de nombreuses victimes depuis près de 24 mois, mais après cette période difficile, l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) précisait que l’épidémie était terminée. Finalement, la Sierra Leone vient contrecarrer ce fait.

En décembre 2013, les premiers cas du virus Ebola ont été référencés et ils se sont ensuite enchaînés au fil des mois. Au cœur de l’été 2014, c’est une succession de décès que le monde constatait avec une certaine impuissance. Finalement, en janvier 2015, l’OMS communiquait sur cette maladie en insistant sur le fait que l’épidémie touchait à sa fin, mais l’ONU apportait une petite précision, car des résurgences étaient envisageables au cours de l’année.

L’OMS sort du silence à propos de cette suspicion du virus Ebola

Quelques heures après l’annonce rassurante faite l’OMS, la Sierra Leone fait état d’un décès suspect. Ce dernier concerne selon les dernières investigations une jeune femme de 22 ans qui a perdu la vie il y a près de 3 jours. Elle se trouvait en Afrique de l’Ouest alors que cette zone du globe a déjà sérieusement été entachée par le virus. L’OMS de son côté a souhaité à nouveau communiquer en précisant que le cas d’Ebola était confirmé, ce qui vient contrecarrer sa précédente annonce concernant la fin de l’épidémie.

Le virus Ebola, une maladie très grave avec un taux de létalité de 90%

En ce qui concerne le virus Ebola, il est connu pour être à l’origine d’une forte fièvre hémorragique. Cette maladie très grave se transmet à l’Homme et la maladie puise généralement sa source du côté des animaux. Au départ, il touchait surtout les villages isolés répertoriés en Afrique centrale avec un taux de létalité de 50%. Toutefois, la précédente épidémie qui a commencé en 2013 a montré que le taux de létalité avait atteint près de 90% et cette fois, la maladie était référencée du côté de l’Afrique de l’Ouest et notamment dans les grands centres urbains.