Et si la crise syrienne en était à son dénouement ?

La Syrie constitue actuellement l’un des plus grands théâtres d’opérations militaires de ce XXIe siècle. Depuis 2011, les différents protagonistes se sont enlisés dans un conflit qui était annoncé comme devant être éclair. Il s’était prolongé dans le temps. Huit ans après, avec les derniers développements de l’actualité, peut-on dire que le conflit tend vers un dénouement ? Éléments de réponse dans cet article !

La défaite de l’EI

Le président américain Donald TRUMP annonçait le 27 octobre dernier la mort du chef de l’organisation État Islamique. Si certains considèrent cette victoire militaire comme une étape vers le dénouement du conflit syrien, on n’en est en réalité encore loin. Depuis l’annonce de la défaite de l’El en mars dernier, force est de constater qu’elle demeure une force majeure dans le conflit syrien. Pour preuve, le retrait maintes fois annoncé des troupes américaines sur place par Donald TRUMP tarde à se faire. C’est dire qu’il serait naïf de miser sur une Syrie en paix à court terme. Aussi, le dénouement de ce conflit n'est-il pas seulement limité aux actions de l'organisation État Islamique.

Les autres acteurs du conflit Syrien

Le gouvernement syrien de Bachar EL-ASSAD, la Russie de Vladimir POUTINE et l’Iran sont les autres acteurs majeurs du conflit syrien. Ce conflit trouvant son origine dans les contestations populaires des printemps arabes, il est aujourd’hui difficile de se retrouver parmi ses différents protagonistes. Le gouvernement syrien avec l’aide de la Russie et de l’Iran continu de reconquérir son territoire en qualifiant tous ses adversaires de terroristes. La Turquie voisine fait de même pour justifier son intervention dans le conflit pour combattre les Kurdes. Israël procède à des frappes sur le sol syrien disant vouloir se protéger contre la menace iranienne et terroriste du Hezbollah libanais. Il va sans dire que tout ce bazar ne présage pas le dénouement immédiat de ce conflit.