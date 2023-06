Expatriation à Dubaï : découvrez les avantages d’une vie sous le soleil des Émirats Arabes Unis

L’expatriation à Dubaï a toujours suscité beaucoup d’intérêt. Cette ville dynamique et cosmopolite, connue pour ses infrastructures modernes et son économie florissante, est une destination de rêve pour de nombreux étrangers. Si vous envisagez de vous installer dans la « ville de la démesure », voici tout ce que vous devez savoir sur les avantages de vivre à Dubaï.

10 raisons de partir vivre à Dubaï

1. Climat chaud



Dubaï jouit d’un climat exceptionnellement agréable tout au long de l’année. Entre novembre et avril, les températures sont douces, offrant un climat de rêve pour les Européens habitués à des hivers gris et pluvieux. Cependant, entre juin et septembre, le mercure peut grimper jusqu’à 50°C, mais la ville s’est parfaitement adaptée à ces conditions extrêmes. La climatisation est omniprésente et de nombreuses activités sont organisées en intérieur pour échapper à la chaleur.

2. Sécurité renforcée

Dubaï est reconnue comme l’une des villes les plus sûres du monde. Son taux de criminalité est l’un des plus bas, ce qui offre une tranquillité d’esprit inégalée. Les forces de l’ordre sont constamment en patrouille et la législation stricte assure le respect des lois. Que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez vous promener librement, de jour comme de nuit, sans crainte.

3. Infrastructures impressionnantes

Dubaï est une métropole spectaculaire, dotée d’infrastructures modernes et futuristes. Les gratte-ciel gigantesques, les centres commerciaux luxueux et les parcs aquatiques étonnants sont autant de témoignages de la grandeur de cette ville. De plus, de nombreux espaces verts ont été aménagés pour offrir des lieux de détente et de loisirs aux résidents et aux visiteurs.

4. Opportunités pour créer une société à Dubai



Dubaï offre de nombreuses opportunités et le fait de créer une société à Dubai peut offrir de réels avantages. Les sociétés peuvent être créées pour le marché local ou pour le marché international via les free-zones. Avec une fiscalité très favorable et d’excellentes infrastructures, cette ville est un véritable eldorado pour les expatriés en quête de nouvelles opportunités. De plus, aucun impôt sur le revenu n’est prélevé, ce qui est un avantage fiscal considérable.

5. La tolérance religieuse

Bien que l’Islam soit la religion dominante à Dubaï, la pratique d’autres religions est tolérée. C’est une ville qui respecte la diversité religieuse, permettant à chacun de pratiquer sa foi en toute liberté.

6. Une ville cosmopolite

Avec 80% de sa population composée d’étrangers, Dubaï est une véritable mosaïque culturelle. Cette diversité facilite l’intégration des expatriés et crée un environnement dynamique et animé. Que vous soyez originaire d’Europe, d’Asie, d’Afrique ou d’Amérique, vous trouverez à Dubaï une communauté accueillante et ouverte.

7. Fiscalité avantageuse

Dubaï est un véritable paradis fiscal pour les expatriés. En effet, la ville n’impose ni les salaires, ni les gains en capital, ni les entreprises. Cet environnement fiscal favorable permet aux résidents de bénéficier d’un pouvoir d’achat plus élevé et d’améliorer leur qualité de vie.

8. Des infrastructures éducatives de premier plan

Dubaï offre un système éducatif de grande qualité pour les enfants des expatriés. Les écoles internationales sont nombreuses et proposent des programmes d’études rigoureux et diversifiés. De plus, les frais de scolarité sont relativement abordables par rapport à d’autres pays, ce qui est un avantage majeur pour les familles.

9. Une technologie de pointe

Dubaï est à la pointe de la technologie et offre un cadre de vie ultra-moderne. Que ce soit pour les services publics, les transports ou les communications, tout est conçu pour faciliter la vie des résidents. De plus, la ville est constamment en quête d’innovation, ce qui la place au rang des villes les plus avancées technologiquement.

10. Une localisation stratégique

Enfin, la situation géographique de Dubaï est un atout majeur pour les expatriés. Située au carrefour de l’Asie, de l’Europe et de l’Afrique, la ville offre un accès facile à de nombreuses destinations internationales. Que vous souhaitiez voyager pour affaires ou pour le plaisir, vous pourrez facilement vous rendre dans n’importe quel coin du monde depuis Dubaï.

Le choix de l’expatriation à Dubaï

En conclusion, l’expatriation à Dubaï présente de nombreux avantages. Que vous soyez attiré par le climat, la sécurité, les opportunités professionnelles ou la diversité culturelle, cette ville a beaucoup à offrir. Cependant, il est important de bien se préparer et de se renseigner avant de prendre la décision de s’installer à Dubaï. Avec une planification appropriée et une attitude ouverte, vous pourrez profiter pleinement de votre nouvelle vie sous le soleil de Dubaï.