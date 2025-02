Franck Gastambide accusé de violences sexuelles : six femmes brisent le silence

Franck Gastambide, acteur et réalisateur connu pour des succès comme Taxi 5 et La Cage, est aujourd’hui au cœur d’un scandale. Six femmes, dont trois anciennes compagnes, l’accusent de violences sexuelles, physiques et psychologiques. Ces allégations, révélées par Mediapart, ont provoqué une onde de choc dans le milieu du cinéma français. Franck Gastambide nie fermement ces accusations, se disant victime d’une campagne de calomnies. Mais les témoignages, corroborés par plusieurs sources, soulèvent des questions troublantes.

Les accusations en détail

Des témoignages glaçants

Les six femmes, dont l’actrice Marion Séclin, décrivent des comportements déplacés, voire violents, de la part de Franck Gastambide. Trois d’entre elles ont été ses compagnes, tandis que les autres ont travaillé avec lui sur des tournages. Les récits incluent des violences physiques, des intimidations, et des agressions sexuelles. Marion Séclin, par exemple, raconte un incident survenu en 2013 lors du tournage de l’émission Le Débarquement. Elle affirme que Franck Gastambide a frotté son sexe contre sa main alors qu’elle était dans sa loge. Sur le moment, elle dit avoir été pétrifiée, et l’incident aurait été pris à la légère par l’équipe.

Des comportements déplacés sur les plateaux

D’autres témoignages évoquent des comportements inappropriés sur les plateaux de tournage. Une jeune femme raconte que, lors de l’avant-première de la série Validé en 2020, Franck Gastambide lui aurait frotté les fesses avec son bassin pendant plusieurs secondes. Ces récits, bien que non corroborés par des plaintes officielles, sont soutenus par plusieurs témoins.

Violences dans la sphère intime

Les anciennes compagnes de Franck Gastambide décrivent un homme au double visage : charmant en public, mais violent et manipulateur en privé. L’une d’elles, Julia (nom d’emprunt), raconte avoir été maintenue au sol par les poignets lors d’une dispute en 2012. Une autre, Caroline, évoque des mails dictés, une privation de sommeil, et une emprise psychologique qui l’a isolée de ses proches.

La défense de Franck Gastambide

Franck Gastambide nie catégoriquement ces accusations. Il se dit victime d’une campagne de calomnies orchestrée par une ancienne compagne, qu’il accuse en retour de violences et de menaces. Il a fourni à Mediapart des échanges de SMS pour étayer sa version, affirmant que les faits sont moins graves que ce qui est décrit. Il dénonce également des « mensonges et la malveillance » de personnes qui chercheraient à le nuire.

Les réactions et les conséquences

Un impact sur sa carrière ?

Ces accusations pourraient avoir un impact significatif sur la carrière de Franck Gastambide. Connu pour ses rôles humoristiques et ses succès au box-office, il risque désormais de voir son image entachée par ce scandale. Aucune plainte n’a été déposée à ce jour, mais les témoignages publiés par Mediapart ont déjà provoqué un tollé.

Des témoignages corroborés

Mediapart précise que 17 personnes ont confirmé les récits des six femmes, authentifiant leurs témoignages par écrit. Ces témoignages décrivent un homme qui abuse de son pouvoir, que ce soit sur les plateaux de tournage ou dans la sphère privée.

Franck Gastambide ne reconnaît pas les faits

Les accusations de violences sexuelles, physiques et psychologiques contre Franck Gastambide sont graves et troublantes. Si l’acteur-réalisateur nie fermement ces allégations, les témoignages recueillis par Mediapart soulèvent des questions sérieuses sur son comportement. Cette affaire, qui pourrait bien ébranler le monde du cinéma français, rappelle l’importance de briser le silence face aux violences. Franck Gastambide, accusé par six femmes, se retrouve aujourd’hui au cœur d’une tempête médiatique dont les conséquences restent à déterminer.