Pour fumer moins ou plus du tout, l’e-cigarette apporterait une solution efficace. Une étude montre que cette méthode fonctionner.

« Fumer tue », c’est le slogan présent sur les nombreux paquets de cigarettes ou les boîtes de tabac. Les fumeurs mettent donc leur vie en danger et certains décident de stopper cette addiction. Toutefois, l’arrêt est toujours problématique, car le manque envahit le quotidien et le consommateur ne pense qu’à une seule chose : fumer. Une étude a souhaité observer les comportements de plusieurs fumeurs pendant huit mois. Ces derniers avaient décidé de mettre un terme à cette consommation et plusieurs méthodes sont possibles.

21 % ont arrêté de fumer grâce à l’e-cigarette

Les chercheurs proposaient toutefois à ces fumeurs une alternative, car ils avaient la possibilité de fumer leurs cigarettes classiques, mais ils avaient également accès à la fameuse e-cigarette. Cette dernière a été au cœur de nombreux débats, mais pour l’instant il est difficile de savoir si ce produit est nocif pour la santé. Toutefois, le passage à l’e-cigarette serait efficace puisque 23 % des participants ont constaté que le fait de vapoter réduisait l’envie de fumer. L’e-cigarette a même permis à 21 % des sujets d’arrêter la consommation de tabac. Les scientifiques ont même constaté que cette cigarette électronique permettait de faire chuter quotidiennement près de 60 % la consommation de cigarettes.

L’e-cigarette pour arrêter de fumer

L’e-cigarette a donc le pouvoir de réduire l’envie de fumer, mais certains peuvent y voir comme un véritable atout pour stopper le tabac. Il ne faut pas oublier que la cigarette classique est conçue avec des matériaux dangereux pour la santé qui peuvent entrainer un cancer des poumons par exemple. De plus, le tabac accentue le vieillissement de la peau, diminue les capacités respiratoires, dégrade l’organisme… Certains se tournent donc vers l’e-cigarette pour stopper le tabac et de nombreux fumeurs ont testé cette méthode qui semble positive selon cette étude publiée dans la revue International Journal of Environmental Research and Public Health.