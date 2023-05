Les Gites de France soufflent leur soixantième bougie, depuis six décennies, ils comblent de bonheur les vacanciers à la recherche de quiétude.

Les Gites de France restent un moyen de passer des vacances agréables et de découvrir une région et son patrimoine. C’est un hébergement parmi tant d’autres : camping, chambres d’hôtes, hôtels, échanges de maisons… Ils sont nés après la guerre de 40, ils ont permis aux agriculteurs en particulier de bénéficier de revenus supplémentaires et de ce fait les urbains ont pu partir en congé à des prix raisonnables. Le premier gite a été créé en 1951 dans les Alpes. Le label Gites de France est une référence et il assure une qualité d’hébergement a déclaré la directrice de cette institution. Cette activité est tout de même très saisonnière pendant l’hiver, l’été, mais aussi le week-end et les jours fériés.

Les Gites de France se démarquent des autres concepts

Le gite est différent de la chambre d’hôte, car dans celle-ci le propriétaire loue une chambre de sa propre maison et le client partage le repas et le petit déjeuner avec la famille. Pour le gite, le vacancier se débrouille tout seul, il a à sa disposition un appartement ou une maison et il est libre de ses mouvements. Les deux prestations sont soumises à la taxe de séjour et les propriétaires de gites et de chambres d’hôte doivent impérativement se déclarer en mairie ce qui n’est pas toujours le cas. Les chambres chez l’habitant doivent être inscrites au registre du commerce, les gites ne sont pas considérés comme une activité commerciale.

60 ans de réussite pour les Gites de France

À l’occasion de cet anniversaire, nombreux sont les propriétaires de Gites de France qui ouvrent leurs portes ce week-end. Depuis peu est apparu un nouveau mode de vacances, c’est la location de sa propre maison, cette économie parallèle est en concurrence directe avec les gites ruraux et les chambres d’hôtes ainsi que les hôtels. Ce nouveau phénomène souvent non déclaré est devenu un véritable business. Les Gites de France génèrent tout de même 4 M d’euros qui sont redistribués aux propriétaires. Cette société a pris le nom de SCIC SudFRANCE.fr en 2011, ils ont perdu certains atouts à l’arrivée d’internet et des locations entre particuliers.