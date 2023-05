La grippe aviaire prend une tournure inquiétante, cela mérite donc de nouvelles mesures qui ont été mises en place depuis le 18 décembre et la confirmation de 42 foyers dans le sud-ouest. Le ministère partage quelques informations.

La Dordogne, le Gers, les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, le Lot-et-Garonne, les Hautes-Pyrénées ainsi que la Charente, la Gironde et la Haute-Vienne sont désormais dans une zone de restriction à cause de la grippe aviaire. Cette dernière est ainsi à l’origine de nouvelles mesures drastiques, car elles sont complémentaires à celles déjà mises en place depuis quelques semaines. Les élevages devront donc procéder au nettoyage et à la désinfection pendant les mouvements des animaux.

Les nouvelles mesures contre la grippe aviaire depuis le 18 décembre

Le ministère de l’Agriculture a décidé depuis la confirmation des 42 foyers de grippe aviaire de déclencher trois zones qui mettent en avant la protection, la surveillance et la restriction. Il est impératif de limiter au maximum la propagation de la maladie et pour cela, le matériel et les camions doivent être nettoyés et désinfectés lors de la pénétration dans une exploitation. Le gouvernement insiste sur le fait que la consommation de volailles n’entraîne pas un risque pour la santé des humains. Il est important de noter que la grippe aviaire circule d’un élevage à un autre via les fientes, le matériel, les animaux…

42 foyers de grippe aviaire confirmés dans plusieurs départements du sud-ouest

La grippe aviaire touche toutes les espèces d’oiseaux qu’elles soient sauvages, domestiques ou d’élevages. Le vecteur de diffusion à ne pas négliger concerne les oiseaux migrateurs qui ont un pouvoir de propagation important d’une région à une autre. Le ministère a donc confirmé la présence de 42 foyers dans le sud-ouest de la France et ce nombre a été diffusé au 18 décembre. La Dordogne et les Landes sont les départements les plus touchés, car plus de 10 foyers ont été référencés. Un nombre important de volailles a donc été identifié, mais les Hautes-Pyrénées n’ont pas été épargnées, car un foyer hautement pathogène a été confirmé.

Poule, Pixabay – skeeze