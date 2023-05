Melissa Theuriau, la compagne de Jamel Debbouze a coproduit un clip visant à combattre et à informer sur le harcèlement scolaire, il doit être diffusé dès jeudi prochain à la télévision et au cinéma, mais certains professeurs estiment qu’il porte atteinte à la profession et ils demandent que ce clip soit retiré de sa programmation.

Le secrétaire général de SNUipp-FSU a estimé pour sa part qu’à la place de ce clip, il aurait mieux valu diffuser des « vidéos réalisées par les élèves » selon TF1, Melissa Theuriau au micro d’Europe 1 a défendu son projet, elle a déclaré vouloir à travers ces images s’adresser aux enfants de 7 à 11 ans et en aucun cas elle ne voulait faire la morale aux adultes ainsi qu’aux professeurs. Dans cette vidéo, on y voit un petit garçon roux qui est sans cesse harcelé, insulté par ses camarades et cela dès que l’institutrice s’éloigne puis un copain s’approche de l’enfant et il lui murmure qu’il doit en parler à quelqu’un.

Le harcèlement à l’école est un sujet qui demande une attention particulière

Selon Melissa Theuriau, 700.000 enfants seraient en souffrance à l’école et les professeurs ainsi que les instituteurs ne seraient pas assez alertés sur ce problème grave, elle souligne également que ces situations de harcèlement à l’école conduisent certains enfants à commettre des gestes irréparables comme le suicide.

Vers une formations sur le harcèlement à l’école

Le ministère de l’Éducation a expliqué que ce clip s’adressait en premier aux enfants, c’est à cet âge que commence le harcèlement et il souligne que les écoliers qui sont confrontés à ce genre de situation grave n’osent pas en parler aux adultes. La ministre de l’Éducation, Najat Vallaud-Belkacem se serait bien passée de cette nouvelle polémique qui suscite de vifs reproches de la part des enseignants. L’objectif du gouvernement est l’ouverture d’un numéro vert le 30.20 et dans les dix-huit mois, une formation sur ce sujet concernera plus de 300.000 enseignants et personnels de direction.