Hausse de l’Allocations Adulte Handicapés AAH en 2025 : une bonne nouvelle

L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est une aide essentielle pour de nombreuses personnes en situation de handicap. Elle leur permet de subvenir à leurs besoins quotidiens et d’avoir un minimum de stabilité financière. Mais face à l’inflation et aux réalités économiques, beaucoup se demandent : l’AAH va-t-elle augmenter en 2025 ? De combien ? Et pour qui ?

Une nouvelle revalorisation en avril 2025

Chaque année, l’AAH est réévaluée pour s’adapter au coût de la vie. En 2024, elle avait déjà connu une hausse importante de 4,6 %, portant son montant à 1 016,05 € par mois. En 2025, la revalorisation sera plus modeste, avec une augmentation de 1,7 %. Ainsi, dès le 1er avril 2025, le montant de l’AAH à taux plein passera à 1 033,32 €.

Année Montant de l’AAH Taux d’augmentation 2024 1 016,05 € +4,6 % 2025 1 033,32 € +1,7 %

Cette hausse représente 17,27 € supplémentaires par mois. Une somme qui, bien que bienvenue, ne suffit pas à combler l’écart avec le seuil de pauvreté fixé à 1 216 €.

Qui pourra en bénéficier ?

Tous les bénéficiaires de l’AAH verront cette augmentation s’appliquer automatiquement. Que vous soyez seul(e), en couple, salarié(e) ou retraité(e), avec ou sans autre source de revenu, cette revalorisation vous concerne.

Toutefois, le mode de calcul de l’AAH dépend toujours de plusieurs facteurs :

Vos revenus (ou ceux de votre conjoint, sauf depuis la déconjugalisation en 2023)

(ou ceux de votre conjoint, sauf depuis la déconjugalisation en 2023) Votre taux d’incapacité (supérieur à 80 % ou entre 50 et 79 % avec une restriction professionnelle durable)

(supérieur à 80 % ou entre 50 et 79 % avec une restriction professionnelle durable) Votre situation personnelle (hospitalisation, incarcération, activité en Ésat…)

Une hausse, mais des défis persistants

Bien que cette revalorisation suive l’inflation, elle reste en deçà des attentes de nombreux bénéficiaires. En comparaison, la hausse de 2024 avait été bien plus conséquente. Résultat : beaucoup restent sous le seuil de pauvreté, malgré les ajustements successifs.

Autre point clé : les réformes récentes de l’AAH. Depuis la déconjugalisation, les revenus du conjoint ne sont plus pris en compte dans le calcul de l’allocation, offrant ainsi plus d’autonomie financière aux allocataires. De plus, grâce à l’article 254 de la loi de finances 2024, il est désormais possible de cumuler l’AAH avec une retraite pour ceux qui poursuivent une activité professionnelle après l’âge légal de départ.

Vers une meilleure reconnaissance des besoins ?

Si l’AAH joue un rôle crucial, certaines voix s’élèvent pour réclamer une révision plus ambitieuse du système de revalorisation. L’idée ? Indexer l’AAH non plus sur l’inflation, mais sur le salaire médian afin de garantir un niveau de vie plus décent aux personnes en situation de handicap.

En attendant, la hausse d’avril 2025 est une bonne nouvelle, même si elle ne règle pas tous les défis financiers auxquels font face les bénéficiaires. Et vous, qu’en pensez-vous ? Cette augmentation est-elle suffisante ?