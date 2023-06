Herpès : le nombre d’atteints ne cesse de croître

Pour l’herpès, il y a de nouvelles pistes pour un futur vaccin. C’est une maladie particulièrement répandue dans tous les pays développés, elle touche actuellement une grande partie de la population, plus de trois milliards de personnes en sont atteintes. Ce chiffre plutôt impressionnant a été communiqué par l’Organisation mondiale de la Santé.

L’OMS a publié ces résultats dans la revue scientifique « Plos One » le 29 octobre. L’herpès est une maladie virale extrêmement contagieuse, elle est responsable d’affections de la peau et des muqueuses qui se définissent par de petites vésicules douloureuses, plus connue sous l’appellation de « bouton de fièvre », il s’agit d’une infection bénigne, mais très désagréable et surtout elle est récurrente, les symptômes s’estompent environ au bout de sept à dix jours.

Une fois que l’on est infecté par le virus, on l’est à vie et de temps en temps pour différentes raisons, fatigue, fièvre, le virus se réveille et déclenche un bouton d’herpès. Chez les adultes, les baisers et les rapports sexuels oraux/génitaux sont les principales voies de transmission. Les lésions d’herpès n’ont pas de conséquences importantes sur la santé.

Des millions de personnes vivent avec l’herpès dès 14 ans

L’OMS rappelle que l’herpès de type 1 (labial) peut causer des infections lors des rapports sexuels, 140 millions de personnes âgées de 14 à 49 ans vivent avec cette infection, 417 millions de cas d’herpès de type 2 ont été recensés par l’organisation mondiale de santé.

L’infection par l’herpès génital est très peu évoquée par les patients

L’herpès génital se transmet facilement, car la personne qui en souffre l’ignore très souvent tant que les vésicules ne sont pas apparues. L’OMS voudrait insister sur le fait qu’il faut se faire dépister via une analyse sanguine. Les deux virus sont particulièrement contagieux, les traitements définitifs pour guérir l’herpès n’existent pas encore, les scientifiques travaillent sur un vaccin afin de prévenir d’autres infections. Les personnes qui sont atteintes d’herpès génital en parlent généralement très peu autour d’eux, c’est une infection qui reste tabou.

Quels sont les symptômes connus de l’herpès ?

L’herpès est une maladie virale causée par deux types de virus : le virus de l’herpès simplex de type 1 (HSV-1) et le virus de l’herpès simplex de type 2 (HSV-2). Le HSV-1 est généralement associé à l’herpès oral (ou « bouton de fièvre »), tandis que le HSV-2 est plus souvent associé à l’herpès génital. Cependant, les deux types de virus peuvent causer des symptômes dans les deux régions.

L’herpès se manifeste généralement par des périodes de poussées, où les symptômes sont présents, suivies de périodes de rémission, où les symptômes disparaissent. Cependant, il est important de noter que même en période de rémission, le virus reste présent dans le corps et peut être transmis à d’autres personnes.

Voici les symptômes les plus couramment associés à l’herpès :

Lésions ou plaies : L’un des signes les plus caractéristiques de l’herpès est l’apparition de lésions ou de plaies, souvent douloureuses, qui peuvent ressembler à de petites ampoules remplies de liquide. Ces lésions peuvent apparaître sur ou autour de la bouche, des lèvres, du nez, des yeux (dans le cas de l’herpès oral) ou dans la région génitale (dans le cas de l’herpès génital). Démangeaisons ou picotements : Avant l’apparition des lésions, vous pouvez ressentir des démangeaisons, des picotements ou une sensation de brûlure dans la zone affectée. Symptômes grippaux : Certaines personnes peuvent également ressentir des symptômes grippaux lors d’une poussée d’herpès, tels que de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, de la fatigue, et des ganglions lymphatiques enflés.

Si vous soupçonnez que vous pourriez avoir l’herpès, il est important de consulter un professionnel de la santé pour un diagnostic précis et un traitement approprié. L’herpès n’est pas curable, mais les symptômes peuvent être gérés avec des médicaments antiviraux appropriés.