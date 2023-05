Ingrid Chauvin a eu avec Thierry Peythieu une fille il y a 5 mois prénommée Jade. Pour des raisons inconnues, l’enfant est décédée.

C’est une triste nouvelle qui vient frapper la comédienne Ingrid Chauvin. Sur Twitter, le journaliste Jean-François Guyot a révélé sur son compte que son agent annonçait le décès de la petite Jade âgée seulement de 5 mois. Aucune précision supplémentaire n’a été relayée concernant les raisons de cette mort, mais ses obsèques ont été programmées. Ils auront lieu au cimetière du Père Lachaise ce samedi.

Une triste nouvelle

Ingrid Chauvin âgée de 40 ans avait partagé son bonheur il y a quelques mois. Elle précisait selon TV Mag « Je suis métamorphosée, je suis plus mature, plus sereine, plus épanouie ». Sa grossesse avait été complexe au vu de ses propos puisqu’elle révélait qu’il avait « fallu nourrir un peu plus cet embryon qui était trop faible ». Aujourd’hui, ce bonheur vient être frappé de plein fouet par cette dramatique nouvelle.