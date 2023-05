Pour lutter contre la menace terroriste engendrée par l’EI, François Hollande a fait une déclaration. Plusieurs pays se sont également réunis.

Hier, ce sont réunis les représentants d’une trentaine de pays, ils essayent de combattre cette menace terroriste qui plane. Il s’agissait d’une initiative du Président François Hollande et Laurent Fabius a salué « une réunion de gravité et une réunion d’espoir ». Il était aussi très heureux que tous les participants aient reconnu qu’il fallait lutter contre le « Daesh ». Ce mot se prononce en réalité « Dache » et il fait référence à EIIL (Etat Islamique en Irak et au Levant).

L’Irak est au premier plan de cette menace terroriste

Cette réunion a été alourdie par la décapitation annoncée samedi de David Haines. Ce dernier a été assassiné quelques jours après les deux américains James Foley et Steven Sotloff. Depuis le début du mois d’août, Barack Obama mène des frappes aériennes contre l’EI dans le nord de l’Irak. Les Français ont également livré des armes aux combattants kurdes qui se dressent contre les djihadistes et des vols de reconnaissances auraient été organisés. En parallèle, David Cameron a souligné que « son pays traquerait les responsables ». Au vu de la menace internationale, François Hollande n’a pas hésité à révéler qu’il ne fallait pas perdre de temps pour réagir.

La menace de l’EI en Irak

De plus, dans la dernière vidéo de l’EI, une nouvelle menace a été révélée et elle plane sur un otage. Près de 50 personnes seraient retenues prisonnières et la liste des décapitations pourrait donc s’agrandir. Notons que la guerre civile syrienne a fait plus de 200 000 morts depuis trois ans et ces derniers mois, l’Etat Islamique n’a pas hésité à réaliser des crimes odieux ainsi que des massacres. Ces derniers seraient proférés « au nom d’une purification ethnique et religieuse ».