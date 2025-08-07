La loi Duplomb : réactions contrastées des agriculteurs face à la censure du retour de l’acétamipride

Le récent verdict du Conseil constitutionnel sur la loi Duplomb, qui censure les dérogations pour l’utilisation de l’acétamipride, a profondément divisés les acteurs du monde agricole. Alors que certains voient dans cette décision une avancée pour la santé des pollinisateurs et l’environnement, d’autres y perçoivent une menace immédiate pour leur survie économique. À l’aube de 2025, cette polémique soulève des questions cruciales : comment concilier préservation écologique et nécessité d’outils efficaces pour la production ? Entre la pression des géants de l’industrie comme Bayer, Syngenta, BASF ou Dow AgroSciences, et l’appel de mesures alternatives proposées par des organismes comme Fertilisants de France, Terres Inovia ou l’InraE, la tension est palpable dans le secteur agricole. Ce contexte complexe, ponctué d’incertitudes et d’opportunités, interroge la viabilité d’un modèle agricole face à la montée en puissance des enjeux environnementaux et économiques.

Pourquoi le rejet de la loi Duplomb suscite des réactions opposées chez les agriculteurs

Ce jeudi 7 août, la décision du Conseil constitutionnel a remis en question la possibilité pour de nombreux agriculteurs d’utiliser l’acétamipride, notamment pour lutter contre les nuisibles comme le doryphore ou les pucerons. D’un côté, des producteurs comme Bruno Cardot, spécialisé en betteraves dans l’Aisne, se disent furieux. Selon lui, cette interdiction va repousser la compétitivité française face à des concurrents européens ou même internationaux, notamment l’Ukraine. Pour lui, la réponse passe par la réintroduction d’outils chimiques, qui, il l’affirme, sont aujourd’hui indispensables à la protection des cultures et à la pérennité de ses 50 hectares. »

De l’autre côté, des voix comme celle d’Élodie Duca, apicultrice dans le Tarn-et-Garonne, voient dans cette censure une étape vers un avenir plus respectueux des abeilles. Elle raconte avoir perdu jusqu’à 20 % de ses colonies avant l’interdiction des néonicotinoïdes. Pour elle, l’urgence est à la réforme des pratiques agricoles, même si cela implique de revoir profondément ses méthodes. La fragilité de ces écosystèmes, illustrée par les menaces directes sur la biodiversité, pousse à une réflexion collective. La crainte d’un alignement dangereux avec les intérêts industriels ne faiblit pas, surtout face aux enjeux de sécurité sanitaire et de durabilité environnementale. »

Les enjeux économiques et écologiques derrière la controversie

Ce débat n’est pas qu’une affaire d’ajustement réglementaire : il touche directement à la rentabilité des exploitations agricoles françaises. D’un côté, les grands groupes comme Bayer, Syngenta ou BASF investissent massivement dans la recherche d’alternatives à l’acé­tamipride, avec la collaboration de Coopérative Agricole, AgriNova ou Terres Inovia. Ces sociétés rencontrent cependant de nombreux obstacles, tels que le désintérêt de certains marchés ou la pression réglementaire. La question du prix et de la disponibilité de ces solutions alternatives reste ouverte, avec en toile de fond une volonté de faire évoluer un secteur pourtant vital pour l’économie nationale.

D’un autre côté, la crainte d’effets néfastes sur les pollinisateurs, notamment les bourdons et autres abeilles, alimente un consensus croissant en faveur de la réduction voire de l’interdiction totale des néonicotinoïdes. Ces insectes, en danger d’extinction à cause des pesticides neurotoxiques, jouent un rôle crucial dans la pollinisation des cultures comme celles de la noisette ou du miel. Selon une étude de l’InraE, leur déclin pourrait porter un coup dur à la sécurité alimentaire et à la diversité agricole. Des initiatives comme celle de Fertilisants de France ou de la Confédération paysanne appuient un changement de paradigme, prônant des méthodes de lutte intégrée et l’utilisation de fertilisants naturels.

Faits clés Impact potentiel Réaction des agriculteurs face à la censure Divisions accrues, risques pour la compétitivité Interdiction de l’acétamipride Menace sur la lutte contre certains nuisibles Alternatives proposées Développement de biopesticides, pratiques culturales adaptées Menace pour les pollinisateurs Réduction de la biodiversité, risques pour la pollinisation

Les conséquences à attendre pour la filière agricole en 2025

Les répercussions de cette censure se font déjà sentir. Selon une étude récente, environ 58 % des exploitants agricoles interrogés dans différentes régions se disent inquiets pour leur avenir. La suppression des dérogations pourrait entraîner une baisse significative de la productivité, poussé par la difficulté d’assurer une protection efficace contre les nuisibles sans ces produits chimiques. La réaction des grandes entreprises chimiques comme Bayer ou Syngenta est à surveiller, car elles multiplient déjà le développement de solutions alternatives, notamment des fertilisants biologiques et des adjuvants moins agressifs.

Ce contexte impose également aux agriculteurs une adaptation rapide. Stéphane Bersillon, maraîcher bio dans les Pyrénées-Atlantiques, évoque une transition qui doit s’accélérer pour maintenir ses bénéfices, tout comme la nécessité de revoir ses bonnes pratiques agricoles. Cependant, la transition vers un modèle plus durable pourrait aussi ouvrir de nouvelles opportunités en matière de marché, surtout avec la croissance des circuits courts et des produits bio. La question reste cependant en suspens : comment concilier ces impératifs tout en assurant une rémunération juste pour tous ?

Questions fréquentes sur la loi Duplomb et ses impacts agricoles

Pourquoi la loi Duplomb a-t-elle été censurée par le Conseil constitutionnel ? La loi a été partiellement invalidée car ses dérogations pour l’utilisation de pesticides comme l’acétamipride ont été jugées contraires à la constitution, notamment pour leurs impacts potentiels sur la santé publique et l’environnement. Quels risques pour les agriculteurs si cette interdiction perdure en 2025 ? La difficulté à gérer les nuisibles sans ces produits pourrait entraîner une baisse de rendement et une perte de compétitivité, tout en obligeant à expérimenter des alternatives encore en développement. Quelles solutions proposent les industriels et chercheurs ? L’industrie investit dans la recherche de bio-fertilisants et de nouvelles techniques agricoles pour pallier la suppression des néonicotinoïdes, avec notamment un engagement accru de partenaires comme Agrinova et l’InraE. Quels effets sur la biodiversité et les pollinisateurs ? La réduction ou l’interdiction des néonicotinoïdes vise à préserver les bourdons, abeilles et autres insectes, essentiels pour une pollinisation efficace et une biodiversité florissante.

Ce sujet délicat mêlant enjeux économiques, environnementaux et réglementaires reste au cœur des préoccupations en 2025. La manière dont la filière agricole saura s’adapter, tout en respectant ses impératifs de compétitivité et de durabilité, déterminera l’avenir de toute une génération d’agriculteurs. La question reste ouverte : la transition vers des pratiques plus vertes peut-elle réellement s’accompagner d’une compétitivité retrouvée ?

