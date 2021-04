La sophrologie au service des Parisiens en 2021

La crise sanitaire de la Covid-19 dure depuis plusieurs mois et nous ne voyons toujours pas le bout du tunnel. Par conséquent, face à cette situation, une forme d’anxiété ou de stress s’est propagée parmi la population. Une enquête menée par Santé Publique France sur la santé mentale des Parisiens pendant la pandémie de la Covid-19, confirme que les cas d’anxiété et de dépression sont globalement plus élevées, accentués par la consommation d’alcool, du tabac et par les troubles du sommeil.

· Covid-19 : une source de troubles anxieux et de stress !

À Paris comme dans toutes les villes en France et ailleurs dans le monde, la situation de crise sanitaire a provoqué de profonds changements dans le quotidien des gens. Le confinement et les mesures sanitaires nous obligent à rester à la maison et à travailler à domicile, réduisant ainsi notre activité physique et obligeant les enfants à rester à la maison, engendrant un certain stress pour les parents. En outre, d’autres facteurs sont également pointés du doigt :

Des difficultés financières réelles ou potentiels telles qu’une perte d’emploi, une baisse de l’activité, etc. ;

Les sentiments d’incertitude auxquels nous devons faire face ;

La crainte que la crise ne se prolonge encore même après la distribution du vaccin ;

Les mesures sanitaires, comme le port de masques dans les lieux publics, ou même le non-respect de ces mesures, peut également être source de stress.

Face à tous ces facteurs, il est important de se pencher sur des solutions pour lutter contre le stress et améliorer sa qualité de vie au quotidien. Parmi ces mesures, on compte notamment la sophrologie.

Quels sont les bienfaits de la sophrologie ?

La sophrologie est une « technique thérapeutique » basée sur la détente et l’activation du corps et de l’esprit, c’est une méthode d’entraînement du corps et de l’esprit pour améliorer sa condition de vie. Il convient particulièrement à ces Parisiens qui souhaitent développer un sentiment de bien-être et de bonheur. En effet, de nombreux athlètes, artistes et chefs d’entreprises ont recours à la sophrologie pour contrôler le trac, l’anxiété et le stress. Découvrons ensemble quelques bienfaits de la sophrologie :

Sur les douleurs

Maux de dos, maux de tête et certaines autres douleurs sont souvent des manifestations d’un déséquilibre dans notre corps. À certains moments, c’est notre esprit qui nous envoie des signaux à travers ces douleurs, nous demandant de « prendre une pause » lorsque notre environnement nous submerge. Il s’agit le plus souvent de signes d’une trop grande pression au travail et du rythme trépident de la vie à Paris.

Dans ce genre de cas, il est recommandé de trouver un sophrologue sur Paris qui peut vous aider à atteindre un meilleur équilibre psychocorporel et à mieux vivre au quotidien en identifiant a source même de la douleur. Les douleurs peuvent encore subsister après les séances, mais les personnes qui en souffrent bénéficieront d’un meilleur soutien.

Pendant la grossesse

Le sophrologue aide les femmes enceintes à rester plus confiantes durant les derniers mois de la grossesse et pendant l’accouchement. Au départ, cela permet à la femme enceinte de mieux vivre les changements physiques et l’inconfort associés. Ensuite, grâce à des techniques d’imagerie et de respiration, la femme est activement préparée à la naissance imminente. Grâce à l’accompagnement d’un sophrologue, la femme enceinte dispose des bons outils pour se détendre et mieux contrôler la douleur, en étant plus apte à mieux récupérer entre les contractions.

Sur le sommeil

Les spécialistes de la sophrologie à Paris peuvent aider les Parisiens qui trouvent des difficultés à trouver le sommeil ou qui ont tendance à se réveiller la nuit. La sophrologie est assez efficace contre les troubles du sommeil dus à la fatigue et au style de vie stressant, ainsi qu’à de mauvaises habitudes de sommeil. Chacune de ces situations peut être traitée grâce à des exercices de relaxation et de respiration encadrés par un sophrologue.