Le drame survenu à Villeneuve-de-Marc en 2025, où un maire a été violemment attaqué par un voisin, soulève de nombreuses questions sur la santé mentale et l’importance d’une prévention adaptée face à une instabilité psychologique grandissante. Au fil des années, la stigmatisation autour de la santé mentale a souvent empêché un véritable soutien psychologique d’être mis en œuvre suffisamment tôt. Pourtant, cet épisode dramatique montre que la rupture émotionnelle peut aboutir à des situations extrêmes si l’on ne prête pas attention aux signaux faibles. La nécessité d’intervention rapide et de soutien psychologique devient une priorité pour éviter qu’un simple différend ne se mue en drame. La confiance entre citoyens et autorités — ainsi qu’avec les professionnels de la santé mentale — doit être renforcée pour permettre une meilleure prévention. Le témoignage du suspect, dont la violence serait liée à une rupture psychologique profonde, illustre combien l’aide psychologique aurait pu changer la donne. Comprendre ces dynamiques est essentiel pour des stratégies préventives efficaces, surtout face à une insécurité grandissante dans nos communes. En somme, la santé mentale doit devenir une priorité pour protéger tant nos élus que notre vivre-ensemble, en évitant que de telles agressions ne se répètent. Une vigilance accrue, un support continu et une intervention adaptée restent les bases d’une société plus sécurisée et bienveillante. »

