La maladie d’Alzheimer prend de plus en plus d’importance et le nombre de patients devrait continuer d’augmenter.

Alzheimer

En France, 850 000 patients souffrent de la terrible maladie d’Alzheimer et en 2020, on devrait atteindre 1.3 million de personnes. Celles qui sont concernées entraînent involontairement leurs proches dans une spirale parfois pesante, car elle se répercute sur la vie de tous les jours. Besoin de soutien, d’accompagnement, de dévouement, de solidarité et surtout d’écoute, les neurologues sont les médecins qui jouent un rôle primordial, car c’est eux qui décèlent ce diagnostic. Dans le monde, près de 35 millions de personnes sont atteintes et il faut noter que ce chiffre aura tendance à être multiplié par deux d’ici 26 ans et même par trois d’ici 2050.

Les pharmaciens et la maladie d’Alzheimer

Les neurologues ne sont pas les seuls à être importants dans la maladie d’Alzheimer puisque les pharmaciens peuvent eux aussi jouer un rôle non négligeable. Ils prennent connaissance des premiers symptômes et ils peuvent les orienter vers des consultations médicales. Biogaran a mis au point un programme entièrement consacré à la maladie d’Alzheimer. Les pharmacies pourront aussi orienter les patients vers des structures bien adaptées : maisons d’accueil, centres de diagnostics… Ils sont les intermédiaires indispensables entre les patients et le personnel de santé. Grâce à la complicité dont ils peuvent bénéficier avec leurs clients, ils deviendront un passage obligatoire.

Une journée pour la maladie d’Alzheimer

Tout le monde peut être confronté à des troubles de la mémoire provoqués par cette sournoise maladie d’Alzheimer alors qu’une journée spéciale lui sera consacrée le 21 septembre. Les familles se trouvent bien souvent désarmées et ils voudraient plus de compréhension et d’aide. La journée de la maladie d’Alzheimer est donc importante pour sensibiliser le public tout en leur apprenant à déceler les premiers symptômes. Une campagne internationale est également organisée notamment pour lutter contre la stigmatisation et la solitude dans laquelle les patients sont projetés.