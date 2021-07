Numéro de maison : toutes les possibilités à envisager grâce à ces professionnels

V ous avez trois possibilités et il faudra bien sûr prendre en compte vos équipements . Pour la boîte aux lettres, l’autocollant est souvent suffisant puisqu’il est spécialement conçu pour cet usage. Vous pouvez ajouter un point de colle si vous avez peur que le numéro de la rue se décolle avec les intempéries comme la pluie et l’humidité. Le silicone sera aussi utilisé pour fixer une plaque sur le pilier en béton, mais faites en sorte de bien nettoyer le support. Il y a enfin la colle adaptée au numéro qu’il soit en inox ou en laiton.

Bien sûr, vous devez utiliser le chiffre attribué par l’administration, mais le choix du modèle dépend de vos préférences. Renseignez-vous tout de même surtout si vous habitez dans une zone touristique par exemple. Il y a de grandes chances pour que des contraintes soient au rendez-vous surtout si le patrimoine est conservé par la ville. Vous devez alors suivre les directives pour la couleur de la façade ainsi que le revêtement de la maison, et même pour les décorations.

Les maisons doivent avoir un numéro au niveau des piliers ou encore de la boîte aux lettres. Si ces chiffres sont absents, les livreurs et les facteurs ne pourront pas trouver votre demeure. Il faut alors commander rapidement les chiffres adaptés à votre adresse et sachez que vous ne pouvez pas modifier le numéro de votre logement. En effet, il faut impérativement se focaliser sur celui attribué par les autorités compétentes.

