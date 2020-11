Où trouver les meilleurs antiquaires de Paris ?

Avec une superficie de 105,40 km² et une densité de 20 755 hab./km², la capitale française est un centre mondial de la culture. De plus, elle est connue pour sa richesse en patrimoine de tout genre. Il n’est donc pas surprenant qu’elle rassemble des centaines d’antiquaires. Si vous êtes un fin collectionneur ou un amoureux des beaux-arts ou des meubles antiques, voici quelques adresses où vous trouverez les meilleurs antiquaires sur Paris.

Les sites spécialisés dans les antiquaires à Paris

Également connu sous le nom de ville-musée, Paris rassemble une dizaine de sites spécialistes des antiquaires et des brocantes. Vous y trouverez également une multitude de Puces de Paris toutes très denses telles que la galerie d’art antiques La Crédence. En effet, chaque regroupement rassemble de nombreux antiquaires. D’ailleurs, il est possible de passer toute une journée au sein de chacun d’eux à profiter des merveilles qu’ils possèdent.

Parmi les sites connus dans les meilleurs antiquaires de Paris, le village Saint-Paul occupe une place de choix. Situé dans la Rue Saint-Paul 75004, il rassemble plus d’une quinzaine d’antiquaires. De même, si vous souhaitez profiter des meilleurs antiquaires sur Paris, rendez-vous à Puces de Vannes Avenue Georges Lafenestre, 75 014. Plus de 350 marchands mettent à votre disposition des reliques des siècles passés, notamment celles du XIXe siècle.

Les Puces de Montreuil et celles de Saint-Ouen

Situées à Avenue du Professeur André Lemierre, 75 020, vous trouverez dans les puces de Montreuil des antiquaires et même de rares objets d’art. Certaines personnes ont même la chance de dénicher une antiquité lors d’un débarras de maison dans cette ville. De plus, vous avez également la possibilité d’aller dans les Puces de Saint-Ouen qui regroupent le plus grand nombre d’antiquaires sur la planète. Par ailleurs, le village Suisse et le carré Rive-Gauche sont également des lieux où vous pourrez trouver les meilleurs antiquaires de Paris.

Les différentes boutiques spécialisées dans les antiquaires

Dans le 8e et 16e arrondissement de Paris, il existe un certain nombre de boutiques spécialisées dans les antiquaires. Parmi elles, vous avez la bouquinerie de l’Institut (12, rue de Seine, 75 006) et le Rarissime (18, rue Saint-Roch, 75 001). Ces deux boutiques parisiennes sont respectivement spécialisées dans les œuvres originales sur papier et sur les objets d’art anciens. Aussi, la Galerie Alexandre Biaggi (14, rue de Seine, 75 006) et la Galerie Asie Antique sont respectivement connues dans l’art décoratif et dans les arts d’Asie.En définitive, plusieurs sites sur Paris sont des carrefours où vous pouvez facilement trouver des antiquaires. Les puces réparties un peu partout et les boutiques susmentionnées satisferont certainement votre appétit pour les beaux-arts.