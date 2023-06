Les régimes des magazines ne marchent jamais, l’astuce des chercheurs

Les régimes publiés dans les magazines n’entraînent jamais les résultats attendus. Ils promettent une perte importante de kilos en quelques jours et malgré tous les efforts fournis, la balance reste bloquée. Les scientifiques viennent de trouver la réponse.

Les magazines savent appâter les lecteurs et les lectrices pour leur vanter les mérites de leur nouveau régime. Les concepts sont multiples et ils ne sont pas tous basés sur le même procédé. Certains s’avèrent être plus attrayants et pendant plusieurs semaines, la motivation est au rendez-vous. Cette dernière a tout de même tendance à diminuer, car la balance ne bouge pas d’un gramme alors que les efforts fournis sont nombreux.

Les régimes des magazines ne prennent pas en compte toutes les spécificités

Cela peut donc lasser les lecteurs et certains se demandent si les régimes des magazines sont réellement efficaces. Ce n’est pas vraiment le problème, car des amis pourront avoir des résultats intéressants alors que d’autres attendent toujours la perte promise. Une étude israélienne partagée dans la revue Cell s’est donc penchée sur ces régimes en étudiant les glycémies ainsi que la flore intestinale. Ils ont pu conclure qu’ils ne fonctionnent pas, car ils ne sont pas personnalisés. Comme ils n’ont pas la capacité d’être adaptés aux spécificités des personnes, les résultats promis ne peuvent pas se produire.

Les régimes qui ne sont pas adaptés à la personne ne peuvent pas fonctionner

Par conséquent, il suffirait d’adapter les différents régimes qui sont visibles sur Internet, mais surtout dans les magazines généralement dédiés à une clientèle féminine. En prenant en compte son organisme, son fonctionnement, son quotidien, il serait possible d’obtenir la perte de poids. Il ne faut pas oublier qu’une bonne hygiène de vie avec du sport et une alimentation équilibrée est la clé pour perdre du poids. Il ne faut donc pas se jeter à corps perdu dans un régime sans réaliser quelques modifications, car tous les individus sont uniques.

Comment choisir un régime pour perdre du poids ?

Le choix d’un régime pour perdre du poids doit être une décision réfléchie, prenant en compte votre santé globale, vos besoins nutritionnels, vos préférences alimentaires et votre mode de vie. Voici quelques facteurs clés à considérer lors du choix d’un régime alimentaire pour perdre du poids :

Consultation médicale : Il est primordial de consulter un professionnel de santé avant de commencer un régime. Cette étape garantit que le plan alimentaire choisi correspond à vos besoins spécifiques et à votre état de santé général. Équilibre nutritionnel : Choisissez un régime qui comprend une variété d’aliments de tous les groupes alimentaires – protéines, glucides, graisses, vitamines et minéraux. Un régime équilibré aide non seulement à perdre du poids, mais aussi à maintenir une bonne santé. Régime durable : Les régimes drastiques ou « yo-yo » peuvent conduire à une perte de poids rapide, mais sont souvent insoutenables à long terme et peuvent entraîner une reprise de poids. Cherchez plutôt un plan alimentaire que vous pouvez suivre à long terme. Activité physique : L’exercice régulier est un élément clé de la perte de poids. Choisissez un régime qui encourage également l’activité physique régulière. Préférences personnelles : Choisissez un régime qui correspond à vos goûts et habitudes alimentaires. Si vous aimez ce que vous mangez, vous aurez plus de chances de tenir à votre régime. Objectifs de poids réaliste : Les régimes promettant une perte de poids rapide et massive sont souvent malsains et inefficaces à long terme. Visez une perte de poids progressive et stable, généralement entre 0,5 à 1 kilogramme par semaine. Soutien et encadrement : Un régime peut être plus facile à suivre si vous avez du soutien. Cela peut être un diététicien, un groupe de soutien ou une application de suivi des aliments.

La perte de poids est un processus qui nécessite du temps, de la patience et des changements de style de vie durables. Le régime « parfait » est celui qui vous convient le mieux et qui peut être intégré dans votre vie à long terme.

Perdre du poids, Pixabay – maxmann